„Taktgeber mit hoher Beatzahl“

Eine Sonnenblume pro Kompliment von Bürgermeister Ralf Goebel (r.) – am Ende sollten Karin Schroeder und Andreas Goehrt einen ganzen Strauß zusammenbekommen.

Hütthof - Von Ulla Heyne. Mit einem Zirkuszelt hatte alles angefangen, in einem Zirkuszelt feierten mehr als 100 geladene Gäste die 25-jährige Liaison der Theaterleute Karin Schroeder und Andreas Goehrt mit dem kleinen Ort Hütthof. Allerlei Wegbegleiter und illustre Gäste hatten sich am Mittwochabend auf dem Gelände des Theaters Metronom eingefunden, um das „Kleinod mit Alleinstellungsmerkmal“ zu feiern, wie der ehemalige Visselhöveder Stadtdirektor Erhard Grunhold betonte.

Noch üppiger als der Strauß Sonnenblumen von Wegbegleiter Ralf Goebel war der an Attributen, mit denen Karin Schroeder und Andreas Goehrt am Mittwoch überhäuft wurden: mutig, kreativ, sensibel fürs Publikums-Feedback, grenzenlos authentisch und ein „verlässlicher Taktgeber mit extrem hoher Anzahl von Beats“, so die Vertreterin des Landesverbandes freier Theater, Martina von Bargen.

An die Anfänge der beiden „sympathischen und sehr selbstbewussten Besucher, die das Schietwetter mit einem Narrenschiff in die Region geschwemmt hatte“, erinnerte Grunhold, in der sich Kultur bis dahin auf eine plattdeutsche Theatergruppe, Landjugendfolklore und zwei Gesangsvereine beschränkt habe. „Das Metronom ist eine Erlösung aus dem Kulturtrauma gewesen: Es hat Visselhövede über den Tellerrand hinaus hoffähig gemacht.“

Dem pflichtete auch Björn Thümler (CDU) bei: „Sie haben es geschafft, die Menschen mit hineinzuziehen.“ Die Konzeptionsförderung ab 2001, von dem auch das freie Theater in Hütthof profitiert, sei gut angelegt. Ein unerwartetes Eingeständnis des Niedersächsischen Kulturministers: „Sie ist nicht immer angepasst worden.“

Die Bewunderung fast aller Redner galt nicht nur der künstlerischen, sondern auch der existenziellen Seite und der Leidenschaft, das Theater aufrecht zu erhalten: „Ich erlebe Euch entspannt-positiv – das ist nach 25 Jahren freien Theaters keine Selbstverständlichkeit, sondern ein harter Job “, hob von Bargen hervor.

Visselhövedes Bürgermeister Ralf Goebel dankte für die Anregung des Zirkuswagens, die ihn selbst zum „Vagabundentum“ angeregt hatte. Aber er dankte auch für das Bekenntnis zur Region, für die „Salonfähigkeit des Kabelbinders“ in Anspielung auf Goehrts Bühnenbaukünste und „den Spiegel, den Ihr uns vorhaltet“ und „die Strahlkraft, die ihr unseren Kindern gebt.“

Das Kinder- und Jugendtheater und die zahlreichen Workshops wurde besonders von denen gelobt, die es wissen mussten: einigen ehemaligen Teilnehmern war die Aufgabe zugefallen, die Redner anzukündigen. So hob Imke Lüdemann, „Groupie der ersten Stunde“ hervor: „Die Jugendlichen lernen, selbstbewusst aufzutreten und Spuren zu hinterlassen.“

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von einem Ensemble, das selbst just seinen 25. Geburtstag gefeiert hat – nicht zufällig, weil sich das mittlerweile auf die drei Musiker Jan Fritsch, Holger Kirleiß und Heino Selhorn geschrumpfte „Siebte Theater zur See“ doch bei der ersten Metronom-Produktion, dem Narrenschiff, zusammengefunden hatte. Fritsch sang und kalauerte sich gekonnt durch die Moderation und vorwiegend maritimen Lieder – denn was, so Fritsch, läge näher als der Vergleich eines Theaters mit einem Schiff? „Beide werden alt oder kentern.“