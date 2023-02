SV Schwitschen schult Mitglieder im Umgang mit dem Defibrillator

Von: Angela Kirchfeld

Defibrillator-Schulung in Schwitschen. Notfalltrainer Frank Risy zeigt, wie die Elektroden angesetzt werden. © -

Notfalltrainer Frank Risy schult Mitglieder des SV Schwitschen im Umgang mit dem Defibrillator, der im Ernstfall Menschenleben rettet.

Schwitschen – 100 000 Menschen sterben jährlich den Herztod in Deutschland. „Die Dunkelziffer liegt aber wohl weitaus höher. Hätten wir skandinavische Verhältnisse, wo allerorten ein Defibrillator hängt, könnten wir bis zu 20 000 Menschenleben retten“, ist sich Frank Risy sicher. Er ist Notfalltrainer und war jetzt zu Gast beim SV Schwitschen.

„Wir haben seit geraumer Zeit vor dem Clubraum der Schützen einen Defibrillator hängen. Doch er nützt nichts, wenn sich keiner traut, ihn im Notfall auch zu benutzen“, betont Meike Schröder, Kassenwartin im SV-Schwitschen.

Die Krankenschwester war auch die Initiatorin für das lebensrettende Gerät und für den Kursus, an dem jetzt 26 Interessierte teilgenommen haben. Unter ihnen Übungsleiter, Fußballer, Gymnastik- und Aerobic-Frauen und auch an andere Sportvereinsmitglieder.

Ausschlaggebend für die Anschaffung des lebensrettenden Geräts im Schwitscher Haus war der Todesfall eines jungen Fußballers, der auf dem Sportplatz gleich nebenan vor einigen Jahren an plötzlichem Herzversagen gestorben war.

Demonstration am Schaumstoffherzen

„Die ersten Minuten sind entscheidend“, vermittelte Frank Risy. Der Notfalltrainer informierte locker und humorvoll mit Fallbeispielen, dass man im Grunde bei der Bedienung des Geräts überhaupt nichts falsch machen kann. „Hauptsache, man tut etwas!“, nahm Risy die Angst.

Zuerst ging es darum, die Herz-Druck-Massage in Erinnerung zu rufen, die eigentlich jeder Autofahrer vor dem Erlangen des Führerscheins einmal gelernt hat. „Doch das ist bei den meisten ein paar Jährchen her. Weil man es seiner Familie schuldig ist und nicht dem Führerschein, sollte es immer mal wieder praktiziert werden.“

Wie der Herzmuskel genau funktioniert und warum er auch mal aussetzen kann, wurde anhand eines Schaumstoffherzens demonstriert. „Der Herzmuskel besteht aus vielen Fasern, die sich zusammenziehen und zusammenarbeiten. Der Sinusknoten, sorgt dafür, dass der Herzmuskel acht bis zwölftausend Liter Blut pro Tag durch die Adern pumpt – ein kleines Wunderwerk“, so Risy. „Und wenn die kleinen Kardio-Scheißerchen mal rumzicken und nicht zusammenarbeiten, wird halt auch kein Blut bewegt.“

Herzdruckmassage rettet Leben. „Dadurch kann es dem Patienten niemals schlechter gehen“, sagen Mediziner. © Kirchfeld

Dann stünden zwei Dinge im Vordergrund, die sofort erledigt werden sollten: Einen Notruf unter der Rufnummer 112 absetzen und mit der Herz-Druck-Massage beginnen. Denn die kann Leben retten. Der richtige Druck dabei kommt meist intuitiv, wie beim „rückwärts Einparken“, so Risy. „Selbst wenn im Brustkorb etwas kaputt gehen sollte, wird es den Menschen nicht schlechter gehen. Die Erste Hilfe ist besser als keine Hilfe.“

Dennoch bleibe bei vielen Ersthelfern ein Stück Ehrfurcht, versicherte der 57-Jährige aus Agathenburg. Je nach körperlicher Verfassung des Patienten sei auch ein anderer Druck anzuwenden. Daher gelte der Richtwert, immer sechs Zentimeter tief drücken nicht für jeden. „Fangt vorsichtig mit der Herz-Druck-Massage an und wartet dann die Reaktion des Patienten ab!“

Am besten an möglichst vielen Stellen ein Defi

Warum darf ein Laie überhaupt den Defibrillator benutzten? „Nicht der Laie entscheidet über die Therapie, sondern das Gerät“, betonte Risy. Denn sofort nach dem Öffnen der Gerätebox leitet eine Stimme vom Band den Nutzer an: Ruhe zu bewahren, zunächst den Notruf zu wählen, die Klebepads laut Aufschrift an bestimmten freigelegten Körperstellen setzen und erst dann den Kopf zu drücken, um den rettenden Impuls zu senden, wenn das Gerät es empfiehlt.

„So erhalten Tausende von Muskelfasern einen Schreck, entspannen sich und der Taktgeber Sinusknoten beginnt wieder mit seiner Arbeit“, erklärte Risy für jedermann verständlich. Für den Anwender bedeute das, weiter zu machen und den Anweisungen zu folgen, bis der Rettungsdienst eintreffe.

„Versucht, dass alle bei euch im Verein wissen, wie der Defi funktioniert und wie die Herz-Druck-Massage klappt.“ Der Notfalltrainer plädierte dafür, an vielen Punkten des öffentlichen Lebens einen lebensrettenden Defibrillator zu installieren so wie in den skandinavischen Ländern üblich. Dem SV Schwitschen riet er, schon am Eingang des Hauses einen Hinweis auf das vorhandene Gerät anzubringen.

„Mit dem Defibrillator habe ich noch nicht gearbeitet, doch als medizinische Fachangestellte in der Ambulanz ist es wichtig, zu wissen, wie er funktioniert“, begründete Annette Alff ihre Teilnahme und war begeistert vom Kurs und erhielt wie alle anderen Teilnehmer eine Bescheinigung über das Training.