Superfood made in Riepholm: Olaf Wilkens baut Quinoa an

Von: Jens Wieters

Olaf Wilkens auf seinem Quinoa-Feld bei Riepholm. © -

Bio-Bauern Olaf Wilkens aus Riepholm experimentiert auf seinen Feldern. Zurzeit stehen dort Quinoa-Pflanzen. Das Pseudogetreide ist sehr nahrhaft, vielseitig zu verwenden und wächst auf kargen Böden

Riepholm – „Qui...wie?“ „Quinoa“, sagt Olaf Wilkens lachend und streicht vorsichtig ein paar Körner aus dem Fruchtstand der etwa 1,20 Meter hohen Pflanze. „Die kann man kochen wie Reis und sie sind sehr nahrhaft. Wir nutzen sie schon lange in der Küche“, sagt der Bio-Bauer aus Riepholm.

Er ist einer von zwei Landwirten in Norddeutschland, die mit großem Engagement, Fachwissen und Experimentierfreude Quinoa anbauen. „Bei mir sind es fünf Hektar“, informiert Wilkens und guckt ein wenig bedröppelt drein, weil die Pflanzen und damit auch der Ertrag in diesem Jahr ein wenig hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind: „Das Frühjahr war zu nass. Man muss bei Quinoa als Bauer schon eine hohe Frustrationstoleranz mitbringen. Dafür war das vergangene Jahr ausgezeichnet.“

Quinoa stammt ursprünglich aus Südamerika

Genauso wie die Kulturpflanzen Kartoffeln und Mais, kommt Quinoa zwar ursprünglich aus Südamerika, doch ihre Robustheit und Anspruchslosigkeit lässt die als Reismelde bezeichnete Pflanze in Norddeutschland gut wachsen. „Sie kommt mit geringen Mindesttemperaturen zurecht, ist frosttolerant, benötigt wenig Niederschlag und kann auf nährstoffarmen und sandigen Böden gedeihen“, berichtet Wilkens mit Blick auf die Klimaveränderungen auch in der norddeutschen Tiefebene.

„Ich war auf der Suche nach einer neuen Anbauidee, nach etwas, das hier gut wächst und das sich auch gut vermarkten lässt. So bin ich auf Quinoa gestoßen und habe versuchsweise im ersten Jahr einen Hektar angebaut und bin mit der Ernte auf die Bohlsener Mühle zugegangen. Dort hatte sich parallel auch schon mein Saatgutproduzent gemeldet. Die Idee, Quinoa bei uns anzubauen, hat also von mehreren Seiten Gestalt angenommen.“

Bohlsener Mühle setzt auf „Getreide mit Gesicht“

Der Wunsch nach mehr Regionalität sei nicht nur bei diesem Anbauprojekt gegeben. Auch beim Hauptrohstoff, dem Getreide, versuche man, sehr aus der Region einzukaufen wie möglich. Kurze Wege, aber auch ein direkter Kontakt – eben „Getreide mit Gesicht“, wie Einkäufer Jens Bergemann von der Bohlsener Mühle in einer Mitteilung formuliert.

In diesem Jahr wird Wilkens also weniger Körner an die Mühle liefern, weil die Quinoa-Pflanzen zunächst nasse Füße bekommen haben und es später wiederum zu trocken war. So war es ein Wettkampf zwischen den Beikräutern und der eigentlichen Kultur.

Wilkens: „Das Wetter passte nicht, sodass die Pflanzen nicht schnell gedeihen und ihre Konkurrenten durch Schatten in Grenzen halten konnten.“ In einigen Bereichen hätten sich obendrein auch Schädlinge die angebaute Quinoa-Sorte „Jessy“ schmecken lassen.

Quinoa ist wie Reis zu verarbeiten oder auch pur zu genießen. © Wieters

„Die ist saponinarm. Das hat den Vorteil, dass die Körner nach der Ernte nur gereinigt werden müssen, nicht aber noch geschält. Der Nachteil ist aber, dass sich Schildkäfer und Wiesenwanze gerne darüber hermachen“, berichtet Saskia Lackner, Sprecherin der Bohlsener Mühle. Darum hat Wilkens bereits eine Idee, wie er es den Beikräutern schwerer machen kann: „Eine gezielte Mischkultur mit Sommerwicke. Schließlich ist jedes Jahr ein bisschen anders und man muss immer weiter experimentieren, wie man es der Melde auf dem Acker möglichst angenehm machen kann.“

Gegen Ende August geht es mit der Ernte los. „Ganz normal mit dem Mähdrescher“, so Wilkens, das klappe, auch wenn die Körner kleiner seien als beispielsweise beim Roggen. Nach der Trocknung und der Reinigung, geht es dann in der Wassermühle der Bohlsener Mühle mit Wasserkraft und Ökostrom weiter. Eine mehr als 750 Jahre alte Wassermühle und hochmoderne Farbausleser neben historischen Walzenstühlen: „Die Mühle ist in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Während des großen Mühlensterbens in den 1950er und 1960er Jahren sind zahlreiche kleine Mühlen geschlossen worden. Der Trend ging damals eher zu sehr großen, leistungsfähigen Mühlen. Die Bohlsener Mühle jedoch überlebte diesen Prozess und produziert noch heute an ihrem Ursprungsplatz an der Gerdau“, teilt Saskia Lackner mit..

Auch dort brauche man für das sogenannte Pseudogetreide Quinoa ein besonderes Händchen, wird Mühlenleiter Tillmann Spieß zitiert: „Es ist zum Beispiel gar nicht so einfach, eine schöne Flocke aus Quinoa herzustellen – die Zusammenstellung der einzelnen Parameter muss genau stimmen, weshalb man hier immer besonders aufpassen muss“. Ob pur, vermahlen oder auch als Flocke – die regionale Quinoa habe es drauf und überzeuge auch mit einem besonderen Geschmack, so Spieß: „Etwas griffiger auf dem Teller, etwas intensiver im Geschmack.“