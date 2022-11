Sündermann führt weiter den Visselhöveder Seniorenrat

Von: Angela Kirchfeld

Der neugewählte Seniorenbeirat der Stadt Visselhövede (mit Bürgermeister André Lüdemann, l.) setzt sich für die Belange der älteren Generation ein. © Kirchfeld

Helmut Sündermann bleibt Vorsitzender des Visselhöveder Seniorenbeirats. Eine besondere Aktion sollen wieder aufleben: „Alt hilft Jung, Jung hilft Alt“.

Visselhövede – Vor elf Jahren wurde erstmals der Seniorenbeirat der Stadt Visselhövede gegründet und hat sich seitdem auf allen Ebenen für die Belange der älteren Generation in der Stadt und den Dörfern eingesetzt. Jetzt gibt es neue Gesichter in dem Gremium, das sich am Wochenende bei den Wahlen im Haus der Bildung neu aufgestellt hat. Die rund 30 interessierten Visselhöveder über 60 Jahre schenkten dem Vorsitzenden Helmut Sündermann einstimmig erneut für weitere fünf Jahre ihr Vertrauen.

Sündermann hat auch gleich ein neues Ziel vor Augen, wie er in seiner kurzen Ansprache betonte. So soll vor allem die Aktion „Alt hilft Jung, Jung hilft Alt“ wieder ins Leben gerufen werden. Dabei geht es um nichts anderes, als dass zum Beispiel rüstige Senioren Schülern in Mathe, Englisch mal Nachhilfe geben oder sie zum Fußballtraining fahren, während die Jugendlichen bei den älteren Herrschaften den Rasen mähen oder Schnee schippen. „Um diese Idee den Schülern schmackhaft zu machen, werden wir demnächst in den Schulen dafür werben“, verrät Sündermann.

Bekannte und neue Gesichter Im neuen Seniorenrat ist Klaus-Dieter Burmester Vizevorsitzender ebenso wie Heidrun Cordes. Kassenwartin bleibt Gisela Dettmer und Schriftführer Joachim Heldberg. Beisitzer sind jetzt Hermann Bergmann, Holger Eimer, Sieglinde Kelb, Hilmar Osmers, Horst Scheele, Annette Schwab und Regina Stumm. Beirats-Vorsitzender Helmut Sündermann ist gleichzeitig Vorsitzender des Kreisseniorenrats sowie Vorstandsmitglied im Landesseniorenrat. Klaus-Dieter Burmester vertritt als Mitglied außerdem den Beirat im städtischen Bauausschuss, Heidrun Cordes, nebenbei noch Mitglied im Präventionsrat, ist im Visselhöveder Kernortausschuss tätig. Gisela Dettmer sitzt zusätzlich im Sozialausschuss und Hermann Bergmann ist stellvertretendes Mitglied im Kernort- und Bauausschuss. Holger Eimer vertritt den Rat in der LAG Hohe Heide, Sieglinde Kelb ist stellvertretendes Mitglied im Präventionsrat und Regina Stumm im Sozialausschuss.

Vor der Wahl ließ der amtierende Vorsitzende die Jahre Revue passieren und berichtete über die zahlreichen Projekte, die der Seniorenbeirat in die Wege geleitet hatte. „So würde manche Bank im Bürgerpark und die Sportgeräte hinter dem Haus der Bildung nicht stehen, und auch viele Geschäfte hätten sich nicht um rollstuhlgerechte Wege und Eingänge ohne die Initiative des Rates bemüht“, so Sündermann. Nun zierten Embleme mit der Aufschrift „Generationsfreundliches Einkaufen“ Visselhöveder Geschäfte. Auch die 48 Notfallpunkte im und um das Stadtgebiet seien dem Beirat zu verdanken. So könne im Notfall schnell der Aufenthaltsort eines ernsthaft Erkrankten an die Leitstelle in Zeven übermittelt werden. Auch die Mitfahrerbänke seien auf die Initiative des Rats entstanden. Aber: „Vieles muss nach Corona erst wieder ins Rollen gebracht werden, Da gibt es noch viele Verunsicherung bei den Senioren“, machte Sündermann deutlich.

Jeden dritten Donnerstag im Montag trifft sich der Rat zur Sitzung. „Gäste sind immer willkommen“, so der Vorstand. Zuvor findet von 10 bis 12 Uhr eine Sprechstunde im Haus der Bildung statt. Ebenso hat jeder am ersten Montag im Monat (15 bis 17 Uhr) die Möglichkeit, sein Anliegen vorzubringen. Infos gibt es unter 04262 / 3549 bei Sündermann.