Besondere Steine verschwinden spurlos aus Grünhagens Garten

Ottingen - Von Jens Wieters. 30 Jahre lang hat Jutta Grünhagen auf den Kartoffelackern und anderen Feldern ihres Ottinger Hofs fast jeden Stein in der Hand gehabt, der durchs Pflügen ans Tageslicht kam. Denn Grünhagen sammelt sogenannte Hühnergötter – das sind Feldsteine mit einem Loch drin. Jetzt hat ein Unbekannter ihre Lieblingsstücke geklaut.

„Ich fand diese besonderen Steine schon immer recht hübsch. Sie sind zwar nicht so selten, aber ich mag sie halt“, berichtet Grünhagen, die als Ehefrau eines Landwirts ständig mit großen Fahrzeugen auf den Feldern unterwegs war. Immer wenn ihr einer der Hühnergötter in die Finger kam, hat sie ihn mit nach Hause genommen, ausgiebig gereinigt und dann zu ihrer Sammlung gelegt.

Die schönsten knapp 50 Exemplare hat Grünhagen auf einen starken Draht gefädelt. „Diese Hühnergott-Kette haben wir dann als Zierde um einen Eichenstubben vor unserem Haus gelegt“, erzählt die Ottingerin, die früher Vorsitzende des Visselhöveder Landfrauenvereins war. „Wenn man täglich daran vorbeigeht, hat man nicht unbedingt den Blick dafür, aber am Sonntag, 22. April, haben wir festgestellt, dass die Kette verschwunden ist.“

Sofort machte sich die Familie Grünhagen in der Umgebung auf die Suche, „aber wir haben nichts gefunden“. Der Dieb muss bei seiner Tat aber gehörig ins Schwitzen gekommen sein, denn die Kette „wiegt sicher weit mehr als 50 Kilo“, schätzt Jutta Grünhagen. Darum glaubt die Ottingerin auch nicht an einen Streich. Aber ob die Täter gezielt vorgegangen sind, weiß auch sie nicht: „Wir wohnen am Ende des Dorfs und am Ende der Straße. Danach kommt nichts mehr. Hier fahren höchstens mal ein paar Radler vorbei.“

Grünhagen hofft, dass sie „irgendwie“ durch den Bericht in unserer Zeitung wieder in den Besitz ihrer Steine kommt. „Vielleicht wurde die Kette ja einfach irgendwo abgelegt.“ Anzeige bei der Polizei will sie aber nicht erstatten: „Die Beamten haben sicher etwas Besseres zu tun, als sich um meine Steine zu kümmern.“

Denn so richtig wertvoll seien die Hühnergötter ja nicht, aber „mir geht es um den ideellen Wert“. Grünhagen nimmt Hinweise unter Telefon 04262 / 2283 entgegen.