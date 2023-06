Strom und Getreide: Doppelte Ernte in Riepholm

Von: Jens Wieters

Teilen

Zwischen den einzelnen Solarfeldern bleibt den Bauern bei dem System noch genügend Platz, die Felder herkömmlich landwirtschaftlich zu nutzen. © Wieters/Doppelernte

Bio-Bauer Olaf Wilkens aus Riepholm erntet bald doppelt: Getreide und Strom. Er plant eine „Agri-PV-Firma“, die Strom durch Photovoltaik produziert, aber Landwirtschaft ermöglicht.

Riepholm – Die Erzeugung von Strom durch Sonnenlicht ist aktuell in aller Munde. So richtig rentabel sind natürlich nicht die kleinen Photovoltaik-Anlagen (PV) auf den Dächern der Einfamilienhäuser, sondern eher großflächige Anlagen, bestenfalls zusammenhängend auf ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen. Der Riep-holmer Bio-Bauer Olaf Wilkens lässt aber das „ehemals“ weg und wird demnächst auf zehn Hektar seiner Fläche doppelt ernten: nämlich Getreide und Strom. Möglich wird das durch aufgeständerte PV-Anlagen, die aber zwischen den einzelnen Solarfeldern noch so viel Platz lassen, dass der Landwirt problemlos mit Mähdrescher oder Drillmaschine den Boden bearbeiten und ernten kann.

Die Idee, die in der Region so noch nicht realisiert worden ist, stellte Wilkens jetzt dem Visselhöveder Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und Energie vor, der mehrheitlich grünes Licht für die weitere Planung gab und er Aufstellung eines nötigen Bebauungsplans zustimmte.

„Das Ganze ist eigentlich relativ simpel“, so der Riepholmer. „Die PV-Module arbeiten nach dem bekannten Prinzip, nur bleiben sie nicht starr in eine Richtung stehen, sondern werden durch kleine Stellmotoren nachgeführt, um je nach Sonnenstand die optimale Stromausbeute zu bekommen.“

Wilkens rechnet auf der Fläche mit „rund 5,4 Millionen Kilowattstunden Ertrag pro Jahr, der in etwa 3 000 Menschen oder 1 500 Haushalte für zwölf Monate mit Strom versorgen kann.“ Besonders durch die beweglichen Solarmodule sei ein Mehrertrag von rund 25 Prozent gegenüber herkömmlichen Paneelen zu schaffen.

Die Familie Wilkens arbeitet bei dem Projekt mit dem Unternehmen „Doppelernte“ aus Merching in Bayern zusammen. Die noch zu gründende „Agri-PV Riepholm GmbH“ liegt dann zu 85 Prozent in der Hand der Familie Wilkens, die Firma „Doppel-ernte“ wird mit den übrigen 15 Prozent beteiligt.

Olaf Wilkens © Wieters, Jens

„Der Abstand zwischen den einzelnen Modulreihen beträgt rund 14 Meter, zwei Meter davon bleiben aus Gründen der Biodiversität unbearbeitet, die restlichen zwölf Meter sind dann ohne Probleme landwirtschaftlich zu bewirtschaften“, betont Wilkens, der 85 Prozent der zehn Hektar weiter für seine herkömmliche ökologische Landwirtschaft nutzen wird.

Betonfundamente benötigen die Halterungen für die Solarplatten nicht. „Die werden alle sechs Meter in die Erde gerammt.“ Wilkens hat noch einen Vorteil ausgemacht: „Die Böden werden durch den Schattenwurf der pro Einheit 2,2 Meter großen Platten, die in etwa 2,5 Metern Höhe Strom erzeugen, nicht so austrocknen.“

Die geplante Fläche liegt unmittelbar an der Bahnstrecke und Kreisstraße in Riepholm. Die Anlagen werden aber 48 Meter von der dort vorhandenen Baumreihe installiert, um nicht von deren Schatten beeinträchtigt zu werden. Bis zum Einspeisungspunkt in das vorhandene Stromnetz in der Nähe des Kindergartens Momo, „sind es zum Glück nur 320 Meter.“

Aktuell müssen solche Anlagen noch aus versicherungstechnischen Gründen mit einem Zaun umgeben werden. „Das stört das Landschaftsbild meist mehr als die Solarplatten“, so Heiner Gerken (Grüne). Auch da sei man mit der Versicherung im Gespräch, entgegnete Wilkens, der guter Dinge ist, das Solarfeld mit anderen technischen Einrichtung wie zum Beispiel Kameras auszustatten.

Aber nicht nur für seinen Bio-Hof sei die Anlage ein weiteres wirtschaftliches Standbein, sondern auch die Stadt Visselhövede profitiere davon. „Das ist großer Schritt in Richtung grüne Transformation und einer CO2-freien Kommune. Visselhövede wird zum Innovationsführer in der Region.“

Der Bau des Projekts und die Anschaffung der Module müssen natürlich erst mal finanziert werden, darum stellt Wilkens sich eine aktive Bürgerbeteiligung vor: „Mir schweben mehrere Beteiligungsmöglichkeiten für die lokale Gemeinschaft vor.“