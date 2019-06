Stonehenge an der Vissel

+ Frederik Priebe (l.) und Thomas Wild. Foto: Wieters

Visselhövede – Viele Visselhöveder haben sich in den vergangenen Wochen gefragt, was es denn mit den vielen Findlingen auf sich hat, die hübsch im Kreis auf dem Grundstück des ehemaligen Kösterhauses an der Soltauer Straße aufgereiht wurden. „Ein neuer Kinderspielplatz?“ „Oder ein neues Stonehenge?“ Gerüchte und Spekulationen schossen ins Kraut. „Dabei ist es ganz einfach“, sagt Autohändler Frederik Priebe lachend. „Das wird eine etwas andere Gestaltung, um unsere Gebrauchtwagen zu präsentieren.“ Priebe hatte das Grundstück erworben und dann die Idee gehabt, den Platz so herzurichten, dass die Wagen „nachts nicht plötzlich Beine“ bekommen. „Durch die Steine kann sie niemand unbefugt wegfahren“, sagt Priebe, der schon einige negative Erfahrungen mit Diebstählen gemacht hat. Zwei Schranken runden das Gesamtbild ab. Bei der Gestaltung des Platzes durfte übrigens Baggerfahrer Thomas Wild seine Kreativität voll und ganz ausspielen. jw