„Stolz auf die Leistung“

Wittorf - „Ich finde, dass die Kyffhäuserkameradschaft Wittorf gegenüber anderen Vereinen gut aufgestellt ist, ein gutes Image hat und über die Landkreisgrenzen hinaus ein Sympathieträger ist. Ich bin sehr stolz über die Leistung“, betonte Werner Honemann, Vorsitzender der Kameradschaft (KK), bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag im Schützenhaus Wittorf. Zuversichtlich startet die Kyffhäuserkameradschaft Wittorf, mit zwei Austritten und sieben neuen Mitgliedern, somit insgesamt 46, in die nächste Saison.

Als Ehrengäste konnte Honemann den stellvertretenden Bürgermeister Heiner Gerken, den Kreisvorsitzenden Hermann Bruns, die Kreisgeschäftsführerin Ursula Adam und das Ehepaar Erika und Rudolf Schmitt aus Eickeloh begrüßen. „Eickeloh und Kirchboitzen gehören nun dem Kreisverband an“, informierte der Vorsitzende. Gemeinsam mit dem Kreisvorsitzenden würdigte er die Leistungen seiner Mitglieder. Eine Ehrung für besondere Verdienste wurde Fred Prange zuteil. Er erhielt das Verdienstkreuz erster Klasse am Band.

Die besten Schützen, die bei Wettbewerben auf Land-, Kreis-, und Bundesebene eine Mindestzahl erreichten, wurden mit dem Leistungsabzeichen des Kyffhäuserbundes in Gold mit geschlossenem Eichenkranz ausgezeichnet. Dazu gehören Edelgard Jäger, Gerd Scheele, Anja Perske, Werner Honemann, Karl-Heinz Koppe, Bärbel Honemann, Edith Engmann, Jonah von der Heyde und Reinhard Eggers. Die gleiche Auszeichnung mit halbem Eichenkranz erhielten die Schützen Gabriele Tryba, Manuel Ohrt und Waltraud von der Heyde. „Somit schossen unsere Schützen auf hohem Niveau. Besonders erfreulich ist, dass unser Jonah von der Heyde Landesjugendschützenkönig in Gifhorn wurde“, verkündete Honemann stolz. Bei den Wahlen wurde Benjamin Stolpe zum zweiten Schriftführer gewählt. Die Kasse prüft Gerd Scheele.

Die Kreismeisterschaften richtet der Verband am 18. und 19. März in der Wittorfer Schützenhalle aus. Wertvolle Preise erwarten alle Schützen beim Frühjahrsschießen, das die Wittorfer am Donnerstag, 21., Freitag, 22., und Sonntag, 24. April, organisieren. Am Sonntag, 9. Juli, geht es zu den Landesmeisterschaften nach Oyten. Sein Kreisverbandsfest feiert der Kreisverband am 5., 6. und 8. Oktober im Wittorfer Schützenholz. Das Herbstschießen fällt allerdings in diesem Jahr aus. „Die Beteiligung war einfach zu gering und der Aufwand zu groß“, machte Edelgard Jäger deutlich. Am Sonntag, 19. November, nimmt die Kyffhäuserkameradschaft am Volkstrauertag teil. Die Adventsfeier ist für Sonnabend, 9. Dezember, in Wittorf und die Delegiertentagung für Sonntag, 10. Dezember, in Kirchwalsede terminiert. - aki