Für Radeln ohne Angst: Sternfahrt nach Egenbostel verleiht Forderung nach Radweg Nachdruck

+ © Leeske Gut ausgerüstet machten sich Radfahrer aus Kirchlinteln und Visselhövede auf den Weg nach Egenbostel. © Leeske

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Henning Leeske schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Es war die dritte Sternfahrt in drei Jahren: Die Interessengmeinschaft Pro Radweg machte sich am Samstag im strömenden Regen erneut für einen Radweg zwischen Kirchlinteln und Visselhövede stark. Erste Planungen des Landes sehen eine Umsetzung in 2027 vor.

Egenbostel – Selbst strömender Regen konnte die zahlreichen Radfahrer in leuchtender Schutzkleidung nicht abhalten: Knapp 100 Teilnehmer fuhren mit dem Drahtesel unter Polizeischutz in einer Sternfahrt, der dritten innerhalb von drei Jahren, aus Visselhövede und Kirchlinteln nach Egenbostel, um der Forderung eines durchgehenden Radweges entlang der L171 erneut Nachdruck zu verleihen.

Auf dem Hof des Ortsvorstehers Heiko Twiefel angekommen, konnte Lars Dammann von der Interessengemeinschaft Pro Radweg (IG) zuversichtlich verkünden, dass die ersten Planungsphasen des Radwegebaus nun bereits abgeschlossen seien. Dennoch solle die Gesamtplanung der Strecke zwischen Klein Linteln in der Gemeinde Kirchlinteln und Jeddingen erst im Jahre 2026 beendet sein. Die Umsetzung werde dann für 2027 avisiert. „Das sind Zeiten, die gar nicht akzeptiert werden können“, machte er deutlich. Dankbar sei die IG trotzdem, dass die Landesstraßenbaubehörde überhaupt mit der Planung angefangen hätte. Dammann drückte seine Hoffnung aus, dass es doch schon 2024 losgehen könnte.

Das sind Zeiten, die gar nicht akzeptiert werden können.

Als unmittelbar betroffene Anliegerin berichtete Marion Sabouneh vom Hof Tadel über die Probleme, mit ihren Kindern per Rad nach Jeddingen zu kommen. „Die Kinder sollen ohne Angst ein Teil vom Straßenverkehr sein können. Der Feldweg zum Sportplatz in Jeddingen ist keine Alternative für Kinder“, sagte sie. Alleine acht Kinder leben in der kleinen Siedlung Hof Tadel, die auf den Radweg dringend angewiesen seien. Sie selber sei schon als Kind und Jugendliche auf dieser gefährlichen Straße mit dem Rad gefahren. „Oft hat mich nur ein Sprung in den Graben gerettet“, sagte sie und das wolle sie ihren Kindern ersparen. Zuvor hatte Dammann auf die derzeitigen Gefahren im Ernteverkehr und die bisherigen beiden Todesfälle bei Fahrradunfällen auf der Strecke hingewiesen.

+ Eike Holsten und Dörthe Liebetruth gaben Einblicke in den aktuellen Sachstand. © -

In Zeiten des Wahlkampfes nahmen fast ein halbes Dutzend Landtagskandidaten an der Sternfahrt aus beiden Landkreisen teil. Stetig hatten die beiden Landtagsmitglieder Eike Holsten (CDU) und Dörte Liebetruth (SPD) die IG Pro Radweg begleitetet, um den Radlern in Hannover Gehör zu verschaffen. Klar, dass sie bei der Abschlusskundgebung über den aktuellen Stand der Planungen gemeinsam informierten. So seien die Vermessung, das Kataster und die technische Planung bereits abgeschlossen. „Jetzt ist die umweltfachliche Planung in Arbeit und nächstes Jahr sollen die Trassenverläufe vorgestellt werden“, so Holsten. Laut Liebtruth sei die Amtsleitung für die Unterstützung seitens der IG dankbar, weil diese gerade bei der Ansprache mit den Flächeneigentümern hilfreich sein könne. Auf der Visseler Seite seien dies, mit unter zehn, nur wenige, aber im Nachbarkreis über 30.

„Wir brauchen den Lückenschluss des Radwegs so schnell, wie möglich“, sagte Liebetruth. „Die Sternfahrten sollen keine Tradition werden, aber dafür die Einweihungsfahrt“, blickte Holsten zuversichtlich in die Zukunft.