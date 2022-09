Sternfahrt für den Radweg Jeddingen-Kirchlinteln

Von: Jens Wieters

Teilen

Schon seit Jahren fordern Jeddinger den Radweg. Am 17. September steht die nächste Sternfahrt an. © Wieters

Die Interessensgemeinschaft „Pro Radweg Jeddingen – Kirchlinteln“ hält den Druck hoch und startet am 17. September eine Sternfahrt samt Kundgebung.

Jeddingen/Brunsbrock – Ausgleichsflächen für den Bau des Radwegs entlang der Landesstraße 171 zwischen Jeddingen und Klein Heins in der Gemeinde Kirchlinteln gibt es bereits seit fast einem Jahr. Und in den vergangenen Wochen wurden auch einige Fachleute gesichtet, die sich die Flora und Fauna entlang der viel befahrenen Straße angeguckt und sie natürlich auch dokumentiert haben.

Diese Arbeit geschieht über eine komplette Vegetationsperiode und müsste demnach im Winter beendet sein.

Aber dennoch ist die direkte Planung für den Bau des Radwegs immer noch nicht erfolgt. Und was liegt da also näher, als die Forderung der vielen hundert Anwohner nach einem Baubeginn wieder in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken? Und das geschieht am Samstag, 17. September, erneut im Rahmen einer Sternfahrt mit anschließender Kundgebung in Egenbostel.

Die Interessensgemeinschaft (IG) Pro Radweg hat in den vergangenen Tagen zusammengesessen, um diese Aktion zu planen, die „jetzt nicht mehr durch Coronamaßnahmen eingeschränkt ist“, wie Schafwinkels Ortsvorsteherin Ingrid Müller betont, die direkt an der Landesstraße wohnt, wo sich vor fast genau vier Jahren der vorerst letzte schwere Verkehrsunfall ereignet hatte, bei dem ein 53-jähriger Visselhöveder Radfahrer getötet worden war.

Sind wieder mit dabei bei der Kundgebung: Die Landtagspolitiker Eike Holsten und Dörte Liebetruth. © Lee

Darum hofft die IG, dass sich in gut einer Woche wieder viele Radfahrer an der Sternfahrt beteiligen. Damit die auch verkehrstechnisch gesichert ist, wird die Polizei aus den Landkreisen Rotenburg und Verden die Radler begleiten.

Gestartet wird um 14 Uhr gleichzeitig vom Marktplatz in Visselhövede und vom Parkplatz des Penny-Markts in Kirchlinteln. Weitere Treffpunkte für Mitradler sind am Sportplatz in Jeddingen für die Visselhöveder Seite sowie in Paterbusch für Interessierte aus Stellichte (14.20 Uhr) und an dem Parkplatz der Landesstraße an der Abzweigung nach Brunsbrock geplant. Die Ankunft der Radfahrer ist nach Auskunft der IG gegen 15 Uhr auf dem Hof von Heiko Twiefel in Egenbostel (Hausnummer 1) vorgesehen. Die Landtagsabgeordneten Dörte Liebetruth (Kirchlinteln, SPD) und Eike Holsten (Rotenburg, CDU), die die Initiative mit ihrer Forderung auf vielen Wegen seit Jahren unterstützen, sind ebenso eingeladen wie die Verdener CDU-Landtagskandidatin Hella Bachmann. „Wir versuchen außerdem, die Leiterin der Verdener Außenstelle des Landesamts für Straßenbau, Katja Pott, zu gewinnen, um einen Status abzugeben“, so die IG.

Die Forderung nach einem Lückenschluss des Radwegnetzes ist schon fast zwei Jahrzehnte alt. Denn zwischen den beiden Ortschaften Klein Heins und Jeddingen müssen Radfahrer für rund zehn Kilometer vom gesicherten Weg aus auf die Fahrbahn wechseln, auf der neben Autos auch viele schwere Lkw unterwegs sind, die die Maut auf der Autobahn 27 sparen wollen. Hinzu kommen aktuell noch die riesigen „Maisbomber“, die die Ernte zu den Biogasanlagen bringen. „Dann kann es einem als Radfahrer angst und bange werden“, so die IG. Und zu der gehören auch viele Kinder, die die Sportplätze in Jeddingen und Brunsbrock nutzen. „Darum hoffen wir, dass es jetzt endlich mit den Planungen vorangeht.“