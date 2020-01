Steine und Figuren

Gestaltung der Kreiselfläche rückt näher / Viele Vorschriften zu beachten

+ Jürgen Karußeit (l.) und Hinnerk Witte inmitten der Blumenwiese, die sie 2017 angelegt hatten.

Visselhövede - Von Jens Wieters. Die Pläne liegen schon lange in der Schublade, aber immer wieder kam irgendetwas dazwischen. „Aber in den nächsten Monaten werden wir die Gestaltung des Kreisels in Angriff nehmen“, sagt Mathias Haase, Bereichsleiter der Visselhöveder Stadtverwaltung. Bekanntlich sollen Findlinge aus jeder Ortschaft und stilisierte Personengruppen aus Stahlblech die Kreiselfläche verzieren.