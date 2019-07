Visselhövede - Von Ann-christin Beims. Gemeinwesenarbeiter Christian Oddoy und Irene Wachtmann vom Verein Freilauf Visselhövede stehen in den Startlöchern: Sie planen eine gemeinsame Aktion während des Visselhöveder Apfelmarkts am 3. Oktober. Dafür möchten sie sowohl Läufer als auch Sponsoren für einen Spendenlauf gewinnen. Und auch sonst hat der Präventionsrat noch einiges vor.

„Von Visselhövede für Visselhövede“ lautet das Motto, unter dem die Aktionen laufen sollen. Für den Spendenlauf wird es zwei Strecken geben, beide verlaufen rund um die Visselseen. Eine Strecke umfasst 900 Meter und ist für Kinder bis zwölf Jahren sowie Läufer mit Mobilitätseinschränkungen gedacht, die aber teilnehmen möchten. Die andere Laufstrecke wird 1 900 Meter lang sein, auf der jeder ab 13 Jahren seine Runden drehen kann. Wichtig dabei: Der Spaß steht im Vordergrund. „Es geht uns nicht um Leistung“, betont Oddoy.

Um 15 Uhr treffen sich alle Teilnehmer, Start- und Wendepunkt wird jeweils der Eingang zu den Visselseen sein. Der Verein Freilauf, Ideengeber der Veranstaltung, stellt Streckenposten, die den Weg weisen und Getränke verteilen sowie als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Wer dabei sein möchte, schreibt Oddoy bis zum 30. August eine E-Mail an oddoy.praeventionsrat@visselhövede.de, telefonische Anmeldungen sind ab dem 7. August unter der Rufnummer 04262 / 9198933 ebenfalls möglich. Als Nächstes gehen die Organisatoren auf Sponsorensuche. „Aber spontane Nachmelder sind willkommen – auch die, die sich beim Apfelmarkt spontan entscheiden“, erklären die beiden. Die Spenden sollen an die Bürgerstiftung gehen.

Außerdem ist der Präventionsrat erneut mit einer Aktionsbühne vertreten. Bei „Vissel zeigt sich“ können sich Vereine oder Gruppen auf einer Bühne präsentieren. Jeder hat eine halbe Stunde Zeit, 15 Minuten für den Auftritt und 15 Minuten für eventuellen Auf- und Abbau. Bisher stehen bereits einige Auftritte fest, darunter Tanz- und Musikvorführungen, aber auch hier hofft der Präventionsrat auf weitere Teilnehmer mit vielen Ideen für die Gestaltung. Interessierte melden sich ebenfalls bei Oddoy.

Auch etwa 50 Gutscheine warten auf neue Besitzer. Diese können ihr Glück an einer interaktiven Bude versuchen und mit einer Spielzeugarmbrust à la Wilhelm Tell auf einen Apfel schießen – natürlich ohne Mensch darunter. Die zur Verfügung gestellten Gutscheine sind vielfältig, unter anderem fürs Schwimmbad und den Bürgerbus ebenso wie die Teilnahme an diversen Workshops und Kursen. Hintergrund: Die Besucher können so Visselhövede und hiesige Aktivitäten kennenlernen. „Mit der Idee haben wir offene Türen eingerannt“, erklärt Oddoy. Und wer weiß: Vielleicht bleibt der ein oder andere nach einer Schnupperstunde gleich dabei.