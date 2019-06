Start der WC-Sanierung

So könnten die Urinale in der Visselhöveder Oberschule mal aussehen. Foto: Imago-Images

Visselhövede - Von Jens Wieters. Arno von Dreele konnte es kaum fassen: „Was unterscheidet denn diesen Beschluss von dem vor einem Jahr?“ Gemeint war die gemeinsame Entscheidung der Visselhöveder Ausschüsse für Bauen und Stadtentwicklung sowie Schule, jetzt einen Planer zu engagieren, der sich der Sanierung der maroden WC-Anlagen in den beiden Gebäuden der Oberschule annimmt.

„Fast genau vor einem Jahr haben wir bereits in gleicher Form darüber diskutiert und es wurde uns versprochen, dass sich in diesem Sommer etwas tut. Jetzt geht wieder ein Jahr ins Land“, ereiferte sich der Elternvertreter von Dreele.

Die Verwaltung in Person von Bürgermeister Ralf Goebel musste während der Sitzung am Dienstagabend zugeben, dass man die Toilettensituation in den Schulgebäuden „ein wenig unterschätzt“ habe. Man sei lange davon ausgegangen, dass es mit Fliesen, Maler- und ein paar Sanitärarbeiten getan sei, aber die „anstehenden Arbeiten sind sehr komplex, die man nicht auf einige Räume begrenzen kann“.

Eine Ortsbegehung mit einem Planer für technische Gebäudeausrüstung habe jetzt stattgefunden, der eine Kostenberechnung für die erforderlichen Maßnahmen erstellt habe, berichtete Karin Stegmann vom Bauamt. In der Oberschule Lönsstraße sei eine Grundsanierung des Toilettentrakt im Erdgeschoss und der Lehrer-Besucher-Toiletten vor der Aula nötig. Viel schlimmer sehe es allerdings Auf der Loge aus. Dort sei eine Sanierung von Grund auf im Lehrertrakt, im Naturwissenschaftstrakt, die Haupttoiletten samt Behinderten-WC im Erdgeschoss sowie eine Sanierung der Putzmittelräume dringend nötig.

„Und eine Grundsanierung bedeutet, dass nicht nur ein paar Rohre ausgetauscht werden müssen“, so Stegmann. Aber die Sanitäranlagen müssen demnach bis in den Sohlbereich zurückgebaut werden, um die Grundleitungen tauschen zu können, und das möglichst bis ins Kellergeschoss. Dann muss Elektrik neu gemacht werden ebenso die Wasserversorgung und die Lüftung.

Die Verwaltung plant allerdings auch den Rückbau einiger WC-Räume Auf der Loge, da sich dort aktuell 27 Urinale, 35 Toilettenbecken und 14 Waschtische befinden. Bei einer Schülerzahl von rund 400 sind zehn Urinale, 15 WCs und sechs Waschtische erforderlich. Diese umfangreichen Arbeiten kosten natürlich eine Stange Geld: 495 000 Euro für das Gebäude Auf der Loge und 315 000 Euro an der Lönsstraße. Nach Einschätzung des Gebäudemanagements hat die Sanierung der Sanitäranlagen in der Schule Auf der Loge Priorität.

Die Politiker waren sich einig, dass dringend etwas getan werden müsse. „Da ist eine wichtige Sache, wofür ich auf andere Maßnahmen verzichten würde“, so Astrid Kirmeß (CDU).

Eckhard Langanke (WiV) ist ebenfalls froh, dass die „dringenden Bauarbeiten endlich angepackt werden“. Dagmar Kühnast (SPD) befürchtet aber dennoch, dass „bis zur Fertigstellung zwei Jahre ins Land gehen und wir endlich anfangen müssen“.

Bürgermeister Goebel stellte folgenden Zeitplan in Aussicht: „Der Planer wird in den kommenden Monaten eine Bestandsaufnahme machen, deren Ergebnisse Anfang 2020 vorliegen, sodass wir in den kommenden Osterferien mit der ersten Maßnahme beginnen können.“