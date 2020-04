Für ein starkes Immunsystem

Visselhövede – „Die Stärkung des Immunsystems ist nicht nur zu Corona-Zeiten sehr wichtig für die Gesundheit“, sagt Susanne Rohr, Gesundheitsexpertin des Visselhöveder Kneipp-Vereins. Denn der menschliche Körper brauche starke Abwehrkräfte, um Viren und Bakterien abwehren zu können, oder zumindest die Krankheit möglichst mild verlaufen zu lassen. „Da ist es bei dem zurzeit grassierenden Corona-Virus natürlich sehr von Vorteil, wenn das Immunsystem intakt ist“, sagt die 60-Jährige.

Und das sei mit einfachen Mitteln zu erreichen“, sagt Rohr, die in ihrem Gesundheitsraum an der Grenzstraße 3 in Visselhövede für den Verein viele Angebote von Stressbewältigung bis zur Raucherentwöhnung anbietet.

„Als Gesundheitspädagogin ist man den Menschen behilflich, die die Bedeutung einer Gesundheitsvorsorge erkannt haben. Gesundheit ist das höchste Gut, welches Menschen haben können und bedeutet eine große Lebensqualität für den Einzelnen“, betont Rohr, die bei den Menschen eine eigenverantwortliche, positive Gesundheitsentwicklung fördern will..

Und das mithilfe der Lehren des Sebastian Kneipp. Den der sei nicht nur der „Wasserdoktor, wie viele Menschen glauben, sondern er hat schon vor rund 150 Jahren so viel Dinge zur Gesunderhaltung der Menschen festgestellt, dass sie heute wichtiger sind als jemals zuvor“. Aktuell verbreitet Susanne Rohr einige Maßnahmen, die das Immunsystem kräftigen über soziale Medien und hat diese Tipps auch für die Leser unserer Zeitung parat.

Trockenbürsten

Man braucht eine Bürste aus Naturfasern und fünf Minuten Zeit. Ihr beginnt mit dem rechten Unterschenkel, dann links), geht weiter zum Oberkörper und beginnt dort mit dem rechten Arm, dann links Brustbein hin und her, Nacken und Schulter hin und her, Rücken oben, Rücken unten. Solange, bis eine leichte Rötung eintritt. Es wirkt hauterneuernd, entschlackend, durchblutungsfördernd, anregend, wohltuend, abhärtend und vegetativ stabilisierend.

Waschung des Oberkörpers

Man braucht ein Leinenwaschtuch. Morgens nach dem Duschen Wasser so kalt wie möglich ins Waschbecken geben, das Leinentuch eintauchen, auswringen und am rechten Arm außen beginnen bis hoch zur Schulter, wieder ins Wasser tauchen und innen abreiben. Das Ganze auf der linken Seite wiederholen, dann Brust und Brustbein abreiben und anziehen. Die Anwendung verbessert die allgemeine Abwehrlage, wärmeregulierend, regt die Haut zum Stoffwechsel an und fördert die Durchblutung.

Gesichtsguss

Handtuch um den Hals legen, leicht nach vorne beugen, an der rechten Schläfe beginnend den Wasserstrahl über die Stirn zur linken Schläfe führen und wieder zurück. Von dort die rechte Gesichtshälfte mit drei senkrechten Strichen begießen und an der linken Seite genauso verfahren.

Anschließend das Gesicht dreimal umkreisen. Das wirkt erfrischend, anregend, vermehrt die weißen Blutkörperchen, ist hautstraffend und herzberuhigend. Bitte nicht bei grauem oder grünen Star, akuter Nasennebenhöhlenentzündung oder Nervenentzündung im Gesicht.

Atemübung

Ganz bewusst und tief durch die Nase in den Bauch atmen, kurz die Luft anhalten und dann ganz langsam durch den Mund wieder ausatmen. Dieses zweimal wiederholen. Diese tiefe Bauchatmung bewirkt, dass der Sauerstoff sich gut im Körper verteilt, die Organe gut versorgt sind und somit besser arbeiten können.

Tau laufen

Mit warmen Füßen durch das taufeuchte Gras laufen. Aufhören, wenn ein deutliches Kältegefühl eintritt. Feuchtigkeit abstreifen und dicke Socken anziehen. Entweder noch mal kurz ins Bett oder die Beine ordentlich bewegen. Das wirkt durchblutungsfördernd, venenkräftigend, vegetativ stabilisierend und abhärtend.

Ernährung

Vollwertige Mischkost, vitaminreich, möglichst naturbelassene Nahrungsmittel mit viel Vollkornprodukten. Als Getränk Wasser mit einem Spritzer Zitrone oder Kräuter oder klein geschnittenen Obststücken. Vitaminhaltige Kräutertees, Säfte.

Bewegung

Mäßige aber regelmäßig Bewegung sollten mindestens jeden zweiten Tag für 30 Minuten oder länger erfolgen: Zum Beispiel Fahrrad fahren, Slow-Jogging, Walken, Nordic-Walking, Barfußgehen, Spaziergänge in der Natur. Die geistige Bewegung gehört auch mit dazu. Neugierig sein für neue Dinge. Lesen, etwas Neues Lernen, das Leben annehmen, so wie es gerade ist.

Wechselfußbad

In dem einem Eimer warmes Wasser (36 bis 38 Grad) füllen und in das andere Gefäß kaltes Wasser. Die Füße für fünf Minuten in das warme Wasser stellen, dann für zehn bis 15 Sekunden in das kalte Wasser stellen. Das Ganze einmal wiederholen. Besonders geeignet bei chronisch kalten Füßen, Hypotonie, Infektanfälligkeit, chronischen Nasennebenhöhlenentzündung, Schlafstörungen und Kopfschmerzen.

Wechselknieguss

Duschkopf möglichst auf Strahl stellen und mit einer Wassertemperatur von 36 bis 38 Grad am rechten Bein außen am Unterschenkel aufwärts, oberhalb der Kniekehle verweilen, von dort direkt auf die Vorderseite wechseln und auf der Innenseite des Unterschenkels abwärts.

Mit dem linken Unterschenkel ebenso verfahren, dann auf Kaltwasser (18 Grad oder kälter) umstellen und zügig so verfahren wie beim Warmwasseranteil. Das Ganze wiederholen, Immer mit Kalt aufhören. Am Ende die Fußsohlen mit kaltem Wasser umkreisen. Bitte nicht bei Krampfadern. Die Anwendung wirkt vegetativ beruhigend, schlaffördernd, blutdrucksenkend und durchblutungsfördernd.

Brennnesselkur

Brennnesseln sind reich an wertvollen Inhaltsstoffen. Zwei bis drei Tassen Brennnesseltee am Tag stärken das Immunsystem. Die darin enthaltenen Pflanzensäuren wirken entzündungshemmend, antirheumatisch und schmerzlindernd. Die Kur sollte nicht länger als vier Wochen durchgeführt werden. Wer unter eingeschränkter Herz- und Nierenfunktion leidet, sollte darauf verzichten.