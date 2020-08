Stadtrat ordnet Bezirke neu: Wähler müssen weiter fahren

„Lüdingen ist ein sterbender Ort“

Lüdingen/Dreeßel – Im September 2021 wählen die Menschen aus der Region Visselhövede ihren Bürgermeister, den Stadtrat und auch die Ortsräte neu. Das ist alle fünf Jahre so und gilt auch für die Wahlberechtigten in den Dörfern Dreeßel und Lüdingen. Nur die müssen dann einen weiteren Weg in die Wahllokale in Kauf nehmen, denn der Stadtrat hat während seiner vergangenen Sitzung die Wahlbezirke neu geordnet: Die Dreeßeler müssen künftig in Jeddingen wählen, die Lüdinger in Wittorf.