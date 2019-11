Stadt stellt Sanierung der Ostendestraße fertig

Seit Juni ist an der Straße gearbeitet worden. Nun ist sie fertig. Foto: Witte

Schwitschen - Von Farina Witte. Was bereits vor drei Jahren seinen Anfang genommen hat, ist jetzt fertig: Die Stadt Visselhövede hat die Sanierung eines Teilstücks der Ostendestraße in Schwitschen abgeschlossen.

Der Ortsrat Schwitschen hatte bereits im Februar 2016 einen Antrag gestellt, dass die Straße erneuert wird, berichtet Michael Drews vom Bauamt der Stadt Visselhövede. Der Weg sei an einigen Stellen abgängig gewesen. Der Verwaltungsausschuss sei diesem Wunsch auch gefolgt und habe zugestimmt. Allerdings wollte die Stadt dafür auch Fördergelder in Anspruch nehmen, sodass es bis Ende des vergangenen Jahres dauerte, bis die Ausführung der Maßnahme beschlossen wurde. Insgesamt 213 000 Euro hat der Bau des 1 150 Meter langen Teilstücks zwischen Schwitschen und Delventhal gekostet. 53 Prozent der Summe trägt die Stadt aber nicht selbst: „Die Fördergelder waren eine Zuwendung des Landes Niedersachsen zur Förderung eines Projekts in der Maßnahme ländlicher Wegebau“, erklärt Drews. Die Förderung laufe über die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendung zur integrierten ländlichen Entwicklung (Zile).

Während des Baus, der im Juni gestartet war, habe es einige Verzögerungen gegeben, erklärt Drews. Es seien Asphaltbrocken gefunden worden, die entfernt werden mussten. Die entstandenen Hohlräume hat die ausführende Firma zunächst aufgefüllt. Dann musste sich das Ganze verfestigen, damit die Straße später auch Belastungen standhält.

Die vorhandene Schicht wurde gesäubert und angespritzt. Schließlich hat die Baufirma eine Asphalttragschicht sowie eine Deckschicht aufgebaut. Die Fahrbahn ist nun außerdem mit 3,50 Metern einen halben Meter breiter als zuvor. Dafür pflanzt die Stadt an mehreren Wegen in Schwitschen 29 Obstbäume als Ausgleich, erklärt Drews. Auch die Seitenräume sind erneuert worden. Die Baken bleiben aber noch bis zum kommenden Frühjahr stehen, damit links und recht der Straße Gras wachsen kann.