Sprungschanze auf B440 am Visselhöveder Gewerbegebiet

Von: Jens Wieters

Der Asphalt ist gerade erst trocken, schon gibt es Beschwerden über die Arbeiten an der Einmündung der Bundesstraße 440 in das Gewerbegebiet. © Wieters

Der neue Asphalt ist gerade erst durchgetrocknet, da mehren sich bereits die Beschwerden über die Huckel auf der B 440 an der Abzweigung zum Visselhöveder Gewerbecampus Lehnsheide. Die Absenkungen liegen im Unterbau begründet. Jetzt droht Tempo 50 km/h

Visselhövede – „Sprungschanze, Huckelpiste, Murksfahrbahn!“ Die Nutzer der Bundesstraße 440 im Bereich der Abzweigung am Visselhöveder Gewerbecampus Lehnsheide lassen kein gutes Haar an der gerade beendeten Baumaßnahme. Denn eigentlich geht jeder Auto- und Lkw-Fahrer davon aus, dass er auf einer frisch gegossenen Asphaltstraße ruckelfrei dahingleitet.

Nicht so jedoch direkt an der Verkehrsinsel, die an der Einmündung zum ehemaligen Kasernentor neu installiert worden ist: Sowohl in Richtung Ottingen als auch ein paar Meter versetzt in Richtung Visselhövede werden die Federn schwerer Lkw durch deutliche Absenkungen in der Fahrbahn strapaziert und die Räder der Autos verlieren schon mal Bodenkontakt.

„Ein Zustand, den wir so niemals abnehmen dürfen, schließlich haben wir eine Menge Geld für die Baumaßnahme bezahlt“, so Henning Vollmer (CDU) während der Besichtigung durch den Bauausschuss. Der Grund der Maßnahme: Die Landesbehörde für Straßenbau in Verden als Unterhalterin von Bundesstraßen hatte von der Stadt verlangt, eine Linksabbiegespur aus Richtung Ottingen kommend bauen zu lassen, weil durch das neue Gewerbegebiet eine erhebliche Zunahme des Verkehrs an dieser Stelle erwartet wird. Die Kosten muss die Stadt tragen.

Zunächst waren für die Bauarbeiten rund 350 000 Euro geplant, jetzt wird die Stadt die Summe wohl fast verdoppeln müssen, da während der „Arbeiten festgestellt worden war, dass auch der Regenwasserkanal in dem Bereich defekt war und ebenfalls erneuert werden musste“, so der städtische Bauingenieur Daniel Böhmer während der Begehung.

Verschiedene Kernbohrungen in der Einfahrt auf der Gelände der Firma JBS hatten ergeben, dass der Untergrund tragfähig ist, um einen neuen Fahrbahnbelag dort aufzutragen. Fast parallel dazu wurde die Verkehrsinsel errichtet. Auch, um den engen Zeitplan zu halten, damit die Förderung der Baumaßnahme durch die N-Bank nicht gefährdet wird.

Fachbüro berät über weitere Maßnahmen

Die Landesbehörde hatte die Ergebnisse der Erkundungen „ihres“ Bauuntergrunds angekündigt. Die haben aber lange auf sich warten lassen und wegen des engen Zeitfensters waren die Bauarbeiten gestartet worden. Dabei wurde allerdings festgestellt, dass zu früheren Zeiten Steinmaterial von den Schüttungen des nahe gelegenen Bahnkörpers dort eingearbeitet worden sind. „Um mit der Straße insgesamt nicht zu hoch zu kommen und damit ein starkes Gefälle Richtung Einfahrt des Gewerbecampus zu verursachen, wurde die Fahrbahn dennoch ohne Auskofferung des Unterbaus gebaut“, erläuterte Böhmer den Ausschussmitgliedern. Um den Höhenausgleich herzustellen, seien die Absenkungen nötig gewesen. Jetzt sei ein Fachbüro damit beauftragt, ein sogenanntes Verkehrssicherungs-Audit zu erstellen. „Ob es danach Maßnahmen gibt, ist völlig offen“, informierte Böhmer.

Also werden die Autofahrer noch kräftig durchgeschüttelt, wenn sie dort mit den erlaubten 70 km/h unterwegs sind. „Das kann besonders im Winter gefährlich werden, wenn Wasser in den Absenkungen stehen bleibt und dort gefriert“, beurteilte Michael Senkbeil (CDU) und fordert generell Sofortmaßnahmen. „Vielleicht schon zügig eine Reduzierung auf nur 50 km/h“, so der Kommunalpolitiker, der im Hauptberuf Polizist ist.