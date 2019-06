Lok springt von den Schienen

Visselhövede – Es hat einmal mächtig Rumms gemacht und schon saß die 84 Tonnen schwere Lokomotive fest. Die Gleissperre hatte ihre Arbeit also bestens verrichtet.

Auf dem Gelände der Visselhöveder Firma Hoyer war bereits am Donnerstag eine Lokomotive beim Rangieren mit Kesselwagen aus den Schienen gesprungen. Am Freitagmorgen rückte der Bahn-Spezialzug-Notfalltechnik aus Bremen an, um die Lok wieder auf die Schienen zu stellen.

„Die Gleissperre ist dafür da, dass die Diesel-Lokomotive aus irgendwelchen Gründen nicht unkontrolliert in die Tankwaggons mit brennbarem Inhalt rollt“, informierte Holger Sass vom siebenköpfigen Notfall-Team.

+ Die Gleissperre ließ die Lok von den Schienen springen. © Wieters

In diesem Fall sei die Sperre zum Rangieren offenbar nicht geöffnet worden, so dass die erste Achse der Lok wie gewünscht aus den Schienen sprang. Mit zwei jeweils 60 Tonnen hebenden Hydraulikstempeln wurde das Stahlungetüm Zentimeter für Zentimeter angehoben, um sie dann mit weiteren Hebeln und einer zentnerschweren Rutschschiene wieder über die Gleise zu bugsieren. Langsam wurde der Druck abgelassen und die Lok stand wieder fahrbereit auf den Schienen. Nach 90 Minuten rückte das Bahn-Notfall-Team wieder ab.

jw