Sportfest mit Comeback an der Oberschule Visselhövede

Von: Angela Kirchfeld

Teilen

Viel Action gibt es beim Floorball-Turnier während des Sportfestes der Oberschule. © Kirchfeld

Nach langer Pause gibt es wieder ein Sportfest an der Oberschule Visselhövede. Die Schüler ziehen mit.

Visselhövede – Seit 2018 hat, auch bedingt durch die Pandemie, an der Visselhöveder Oberschule keine Sportveranstaltung mehr stattgefunden. „20 Jahre lang wurde zuvor immer ein Sportfest zum Halbjahreswechsel organisiert. Das fiel nun in den vergangenen Jahren aus. Für viele Schüler ist es also etwas Besonderes, dass es nun wieder möglich ist und wir freuen uns, es wieder auf die Beine stellen zu können.

Daher sind alle engagiert und mit Begeisterung dabei“, freut sich Sportlehrer Sven Engelke am Donnerstag über das „Comeback“ des Sportfestes.

Mit seinen sechs Sportkollegen und den beiden Bufdis Louisa Swanson und Anneke Carstens erarbeitete er das Sportfest für die fünften bis zehnten Klassen. Dafür wurden gleich beide Hallen genutzt, um einen zeitlichen, reibungslosen Ablauf zu garantieren. Denn alle sollten sich beteiligen. „Unser Ziel ist es, dass alle Schüler zum Spielen kommen, nicht nur die sportlichen“, vermittelt Engelke, „und vor allem müssen die Klassen zusammenhalten.“

Für viele Schüler ist es also etwas Besonderes, dass es nun wieder möglich ist und wir freuen uns, es wieder auf die Beine stellen zu können.

So stand für die jeweils drei fünften und sechsten Klassen am Donnerstag das Brennballturnier auf dem Stundenplan. Die siebten und achten Klassen spielten Floorball, ehemals Unihockey. „Das steht auch auf dem Lehrplan. Die Regeln sind einfach, schnell umsetzbar und alle kommen zum Zuge. Das ist das Gute an dem Spiel“, erklärt der Sportlehrer. Jeweils drei Feldspieler und ein Torwart pro Mannschaft stehen beim Floorball auf dem Feld und versuchen, mithilfe des Hockeyschlägers den kleinen Plastikball ins gegnerische Tor zu befördern. Dabei wurden sie jeweils lautstark von ihren Klassenkameraden angefeuert und haben entsprechend Klassendynamik bewiesen.

Meist wird Floorball als eine Mischung aus Feld- und Eishockey beschrieben. Floorball ist eine schnelle und abwechslungsreiche Sportart, die leicht zu erlernen ist. Sie fördert Kondition, Geschicklichkeit und Schnellkraftfähigkeit. Floorball wird in der Halle gespielt. In Deutschland gibt es drei verschiedene Spielvarianten, die sich hinsichtlich Spielfeldgröße, Mannschaftsstärke und Spieldauer unterscheiden. Gespielt wird mit einem leichten Schläger und einem gelochten Kunststoffball. Im Spiel stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, deren Ziel es ist, möglichst viele Tore ins gegnerische Tor zu schießen. Ab 2024 soll die Sportart ins olympische Programm mit aufgenommen werden.

Besonders fair ging es bei den Jahrgängen neun und zehn zu, die ein Fußballturnier austrugen. Auch wenn die Sportart immer noch eher zu den „Männersportarten“ zählt, machten hier die Mädels engagiert mit, wie die Sportlehrer versichern. Denn auch hier galt, wie bei den anderen Turnieren, dass es nicht auf die Sportlichkeit des einzelnen Schülers ankommt, sondern auf den Zusammenhalt. Jede Siegermannschaft wurde mit einer Urkunde belohnt, für die sich auch die Bufdis verantwortlich zeigten. Louisa Swanson und Anneke Carstens haben auch schon eine Idee für das nächste Projekt: der Sponsorenlauf, der im Sommer stattfinden soll und von ihnen ausgearbeitet wird. Und für die fünften und sechsten Klassen soll es demnächst auch wieder ein Schwimmfest geben.