Sport ist ihr Ding

Schwitschen - Von Angela Kirchfeld. „Hast du nicht mal Lust, im SV Schwitschen Jazz-Dance für Kinder anzubieten?“, ist vor 25 Jahren die Frage gewesen, die Annett Winter zu ihrem Engagement im Schwitscher Sportverein brachte. Sie brauchte nicht lange zu überlegen, denn Sport, besonders Tanzen, war schon immer ihr Ding, sagt sie. Aus den paar Übungsstunden von einst haben sich um Winter viele Gruppe gebildet, die den Sportbereich in Schwitschen prägen und erheblich bereichern.

„Ronny Roß und Norbert Köster-Scholz sind an allem Schuld“, erklärt die Übungsleiterin lachend, als sie bei der Jahreshauptversammlung für ihre 25-jährige Tätigkeit und die beiden „Übeltäter“ selbst für ihre 50-jährige Mitgliedschaft geehrt werden. „Es ist der längste Job, den ich je gemacht habe“, erläutert Winter schmunzelnd und fügt hinzu: „Ursprünglich wollte ich Grundschullehrerin werden, später Physiotherapeutin. Doch ich durfte in der ehemaligen DDR kein Abitur machen und wurde Facharbeiterin für Datenbearbeitung am Großrechner. Später sei eine Ausbildung zur Physiotherapeutin möglich gewesen, „doch die war teuer“, erinnert Winter sich. Nach der Wende kam die heute 48-Jährige nach Scheeßel, später dann nach Rotenburg. „Als ich durch Visselhövede fuhr, kurbelte ich das Fenster runter und roch die erfrischende Landluft. Hier will ich bleiben“, war sich die gebürtige Berlinerin sicher. So landete sie in der Visselstadt. Hier wollte sie auch einen „West-Beruf“ erlernen. Und da Reisen nach der Wende die große Sehnsucht vieler „Ossis“ war, erlernte sie den Beruf der Reisekauffrau. „Doch das Reisebüro machte dann irgendwann dicht, da alle übers Internet buchen. So machte ich eine weitere Ausbildung zur Pädagogischen Mitarbeiterin und bin seit 2009 an der Grundschule tätig und leite eine Sport-AG.“ Die Wahl-Visselhövederin ist sich sicher: „Der SV Schwitschen hat mich geprägt. Ich war früher total schüchtern und konnte mir gar nicht vorstellen, vor einer Gruppe zu stehen.“ Heute gibt sie souverän und locker Unterricht oder Aufwärmtraining, wie in Stellichte vor mehr als 100 Teilnehmern.

„Sport war schon immer mein Leben. Das wurde in der DDR großgeschrieben. Ich wollte damals gerne Turnerin werden, doch ich war zu groß und wurde ,ausgemustert‘. Stattdessen sollte ich rudern oder laufen“, berichtet die Sportlerin über die Fremdbestimmung des Regimes. Dennoch war der Staat offen für Neuerungen wie Aerobic. „1988 habe ich meine erste Aerobicstunde im Erholungszentrum in Berlin absolviert.“ 1991 trat sie dem „Sportiv“ in Rotenburg bei. „Wir gründeten eine Aerobic-Wettkampfgruppe, mit der ich sogar an den Deutschen Meisterschaften teilnahm und auf dem siebten Platz landete“, berichtet Winter über ihren sportlichen Erfolg. Von 1995 bis 2004 leitete sie in Schwitschen die Jazz-Dance-Gruppe für Kinder und führte sie mit vielen Auftritten, unter anderem bei Stadtfesten, bei Firmen wie Dodenhof und Hoyer sowie bei Jubiläen und Weihnachtsfeiern zum Erfolg. Noch heute schwärmt die Trainerin von den Mädchen und der tollen Zeit. Die Mädchen wiederum dankten es „ihrer Annett“ mit einem dicken Bilderbuch und vielen lieben Worten für ihre Engelsgeduld und ihren Einsatz.

Im März 2003 wurde die Aerobic-Gruppe für Frauen gegründet, die sich heute Fit-Gym nennt. „Zur ersten Übungsstunde kamen 45 Anfängerinnen“, erinnert sich Annett Winter. 2005 kam die Männer-Gymnastikgruppe „Die Marienkäfer“ hinzu, in der heute 30 Männer im Alter zwischen 55 und 78 Jahren trainieren, um sich fit zu halten. Aerobic-Übungsleiterin im Deutschen Turnerbund, Kindertanz, Drums-Alive, Beckenboden, Wellness und Entspannung, Reha-Sport – es gibt kaum einen Kurs oder eine Lizenz, über die die Übungsleiterin nicht verfügt. Neu im Programm ist der Exot „Trilo-Chi“, eine Kombination, die Entspannung, Power-Chi und Joga vereint. „Ich bin dem Verein sehr dankbar, der die Aus- und Fortbildungen immer übernommen hat, das ist nicht selbstverständlich. Der Vorstand hat mich in meiner Arbeit immer unterstützt und bestärkt. Das bedeutet mir sehr viel“, betont Winter

Sport mache ihr immer noch Spaß und trage zur guten Laune bei. Auch wenn das Knie mittlerweile nicht immer mitspielt, werde trainiert. „Sport ist mein Lebenselixier“, so die Instrukteurin, die neuerdings auch das EU-Fitnessabzeichen abnehmen darf.