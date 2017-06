Sport-„Bufdis“ sagen Tschüss

Kilian Heerdt (l.) und Jan Bohnemeyer übergeben den Ball an Madeleine Hillebrand (r.), die von Astrid Firmenich betreut wird.

Schwitschen - Ende Juni ist es soweit – der Bufdi-Dienst „Sport“ von Jan Bohnemeyer und Kilian Heerdt geht zu Ende. Nach einem erfolgreichen Bundesfreiwilligendienst in der Fußballsparte des SV Schwitschen zieht es die beiden jungen Männer in die Welt der Studenten.

„Mal sehen, ob sie ab und zu Gelegenheit haben, ihre alten Mannschaften aus dem G- und E-Juniorenbereich zu besuchen“, fragen sich die Verantwortlichen des SV Schwitschen.

Eine neue Freiwilligendienstlerin im Sportbereich übernahm symbolisch den Ball von Heerdt und Bohnemeyer: Madeleine Hillebrand wird ab August zuerst in den Sparten Gesundheitssport und Gymnastik hineinschnuppern und ihren Übungsleiterschein Breitensport vorbereiten.

Die Hälfte ihrer Sportzeit verbringt sie im Verein. In Kooperation mit der Oberschule Visselhövede wird sie vielen Kindern ebenfalls im Sportunterricht und beim Ganztagsangebot Fitness begegnen können.

Mentorin für die Freiwilligendienstler im Sport ist Astrid Firmenich (zweite Vorsitzende des SV). Sie koordiniert die Einsatzplanung zwischen Sportverein und Oberschule mit Unterstützung der Trägerorganisation ASC Göttingen.

In der Freiwilligenzeit steht sie mit Rat und Tat zur Seite beim Erreichen von Lizenzen und der obligatorischen Projektplanung. Eine Stelle Freiwilligendienst Sport mit Einsatz SV Schwitschen und OBS Visselhövede für das kommende Schuljahr ist noch frei.

„Gerne auch per E-Mail eine kurze Bewerbung an a.firmenich@sv-schwitschen schreiben“, so der SV Schwitschen. Auskunft gibt auch Maike Schwarz im Sekretariat der Oberschule. - jw