Ursula Spiolek entdeckt in Visselhövede viel giftiges Jakobskreuzkraut

Von: Jens Wieters

Teilen

Ursula Spiolek ist oft im gesamten Landkreis unterwegs, um das Jakobskreuzkraut zu entfernen. Auf Visselhöveder Brachflächen hat sie besonders viele der giftigen Pflanzen entdeckt. © -

Ursula Spiolek ist immer auf der Suche nach dem giftigen Jakobskreuzkraut, das sich auf vielen Brachflächen im Raum Visselhövede ungehemmt vermehrt.

Visselhövede – Einige Rentner sammeln Briefmarken oder hacken Holz für den Winter. Ursula Spiolek hingegen hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, das gefährliche Jakobskreuzkraut in der Region zu bekämpfen. Es steht zurzeit in voller, leuchtend gelber Blüte und ist eigentlich wunderschön anzusehen, doch dabei hochgiftig. „Dadurch, dass es ein Leberspeichergift enthält, verlässt es nicht den Körper, sondern häuft sich an. Das Schlimme ist, es kann sowohl durch die Nahrung, zum Beispiel über den Honig, als auch über die Haut in den Körper gelangen“, warnt die Rotenburgerin, die die heimische Pflanze als extrem gefährlich einstuft.



Begonnen hat alles mit einem Ausritt vor drei Jahren mit einem ihrer Island-Ponys, das sie bei einer Rast auf einer Naturwiese hat grasen lassen. „Da standen schon ein paar Pflanzen des Krauts. Im nächsten Jahr waren es erheblich mehr und im vergangenen Jahr gab es keine freie Fläche mehr, überall war es gelb“, betont die 63-Jährige.



Mit einer Freundin hatte sie es sich kurzerhand zur Aufgabe gemacht, diese Wiese von dem Jakobskreuzkraut zu befreien. „Wir waren insgesamt 25 Stunden dabei und haben zehn Säcke voll gesammelt. Die haben wir anschließend zur Entsorgungsanlage nach Helvesiek gebracht“, berichtet sie. Dort sei aufgrund ihres Einsatzes gegen die gefährliche Pflanze keine Gebühr für die Entsorgung erhoben worden, sondern die Mitarbeiter hätten die Pflanzen kostenfrei entgegengenommen. „Eine nette Geste – dort hieß es, wenn das Kraut noch nicht blüht, kommt es in die Großkompostanlage, wo es bei sehr hohen Temperaturen vernichtet wird. Doch wenn es bereits gelblich blüht, muss es in den Restmüll.“



Für Weidetiere stellt das Kraut vor allem eine Gefahr dar, wenn es abgemäht in Heuballen landet. © -

Nun möchte sie auch andere Menschen auf die Gefahren aufmerksam machen und fährt selbst regelmäßig fast im gesamten Altkreis umher, um mit Handschuhen, Messer und Tüten bewaffnet das Kraut auszumerzen. „Es nur abzumähen nützt nichts! Das Kraut muss mit der Wurzel rausgezogen und entsprechend entsorgt werden. Auf keinen Fall auf den Kompost und immer mit Handschuhen anfassen“, warnt die pensionierte Richterin.



Auf der Weide fräßen Pferde und Kühe das bittere Jakobskreuzkraut nicht. Aber sobald es gemäht sei, verliere es die Bitterstoffe und rieche süßlich. „Daher besteht die Gefahr, dass Weidetiere es niedertreten und so das toxische Gift überall hingelangen kann. Nicht nur eine Gefahr für Weidetiere, sondern auch für das Wild“, sagt Ursula Spiolek. „Eine Pflanze hat 70 bis 100 Samen, sie sät sich im Nu aus und bleibt auch stehen. Die Keime bleiben lange im Boden und kommen selbst nach Jahren wieder zum Vorschein.“



In den vergangenen Tagen war Spiolek unter anderem in Visselhövede unterwegs, wo sie viele Flächen entdeckt hat, auf denen das Kraut ungehindert wächst.



13 Blätter als Hülle So erkennt man das giftige Jakobskreuzkraut: Im oberen Pflanzenteil befinden sich in einem weit verzweigten schirmrispigen Blütenstand die zahlreichen gelben körbchenförmigen Teilblütenstände. Die Blütenkörbchen haben einen Durchmesser von etwa 15 bis 25 Millimeter. Sie besitzen eine Hülle aus 13 Blättern sowie anliegende Außenhüllblätter. Die Spitzen der Hüllblätter sind meistens schwarz gefärbt. Es handelt sich um eine zweijährige, manchmal auch länger ausdauernde, krautige Pflanze und sie erreicht eine Wuchshöhe von 30 bis 100 Zentimeter.

Das wissen auch die Männer vom städtischen Bauhof, die zurzeit intensiv dabei sind, die stadteigenen Flächen vom Jakobskreuzkraut zu befreien. „Da müssen wir auch mit gutem Beispiel vorangehen“, so Ordnungsamtsleiter Mathias Haase. Der appelliert aber auch an die Eigentümer belasteter Wiesen und Weiden, das Kraut möglichst zügig zu entfernen.



Spiolek hofft, dass ihre Warnungen Wirkung zeigen, bevor Menschen oder Tiere zu Schaden kommen. Warum sich die einst so seltene heimische giftige Pflanze nun so explosionsartig vermehrt, weiß sie nicht. „Wichtig ist aber, dass sie bekämpft wird. Vielleicht auch als Gemeinschaftsaktion in Angriff nehmen, und vor allem sollten auch Kinder und Kindergärten gewarnt werden.“ Die engagierte Rotenburgerin hat eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Unter jakobskreuzkrauthilfe@gmx.de können Fragen gestellt oder Fotos gesendet werden, wenn jemand unsicher ist, ob er die richtige Pflanze erwischt hat.