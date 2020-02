Per Speeddating zur Lehrstelle

Zweite Ausbildungsmesse mit 25 Unternehmen / Praxistag folgt

+ Schulleiter Ronny Wieland (l.u.) hat die zweitägige Ausbildungsmesse eröffnet. 25 Unternehmen aus der Region sind dabei gewesen. Die Jugendlichen haben viele Informationen und auch ein bisschen Praxis gesammelt. Fotos: Wieters

Visselhövede – Man nehme rund 200 Schüler, die in den kommenden Jahren einen Ausbildungsplatz suchen. Hinzu kommen 25 Firmen, die ihrerseits Azubis suchen. Dann würze man das Ganze mit informativen Ständen, kompetenten Gesprächspartnern und praktischen Übungen. Heraus kommt dann die Visselhöveder Ausbildungsmesse, die am Donnerstag nach ihrer Premiere im vergangenen Jahr eine Fortsetzung in der Visselhöveder Oberschule Auf der Loge gefunden hat.