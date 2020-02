Per Speeddating zur Lehrstelle

Zweite Ausbildungsmesse mit 25 Unternehmen / Praxistag folgt

+ Schulleiter Ronny Wieland (l.u.) hat die zweitägige Ausbildungsmesse eröffnet. 25 Unternehmen aus der Region sind dabei gewesen. Die Jugendlichen haben viele Informationen gesammelt und auch ein bisschen Praxis. Fotos: Wieters

Visselhövede - Von Jens Wieters. Man nehme rund 200 Schüler, die in den kommenden Jahren einen Ausbildungsplatz suchen. Hinzu kommen 25 Firmen, die ihrerseits Azubis suchen. Dann würze man das Ganze mit informativen Ständen, kompetenten Gesprächspartnern und praktischen Übungen. Heraus kommt dann die Visselhöveder Ausbildungsmesse, die am Donnerstag nach ihrer Premiere im vergangenen Jahr eine Fortsetzung in der Visselhöveder Oberschule Auf der Loge gefunden hat. 25 Firmen aus Visselhövede und umzu hatten in der großen Pausenhalle und in einigen Klassenräumen des Erdgeschosses ihre Infostände aufgebaut. Dort erfuhren die Acht-, Neunt- und Zehntklässler der Schule zum Beispiel, was man mitbringen muss, um Konditor zu werden. Wie das Zeugnis aussehen muss, um beim Finanzamt eine Ausbildung beginnen zu können. Was man als angehender Industriekaufmann verdient, oder wann man morgens aufstehen muss, um auf der Baustelle nicht der Letzte zu sein.