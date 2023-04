Kulturprojekt für Visselhöveder Jugendliche

Von: Jens Wieters

Teilen

Konrad Rohde (l.) und Lion Stoodt hoffen auf viele Jugendliche „die Bock auf das Projekt haben“. © Wieters

Der alte Zirkuswagen ist da, die Theater- und Filmpädagogen haben Ideen, nur die Jugendlichen aus Visselhövede und umzu fehlen noch. Aber auch heute und morgen haben sie Gelegenheit, sich am Jugendzentrum an einem Kulturprojekt ohne jegliche Vorkenntnisse zu beteiligen.

Visselhövede – Niemand muss, aber alle können – entweder die kompletten drei Tage oder auch nur punktuell zu manchen Programmpunkten. Hauptsache, die Jugendlichen sind kreativ. Der „WildwuX-Kultur-Kiosk“ gastiert noch bis einschließlich Mittwoch, 26. April, am Jugendzentrum Visselhövede. Täglich von 15 bis 19 Uhr ist er für die Jugendlichen ab 14 Jahren ein Zentrum für Kreativität.

Unter professioneller Anleitung können sich die Teilnehmer choreografisch, musikalisch, filmisch und theatral ausleben. „Wir gehen der Frage auf den Grund, wie es den Jugendlichen auf dem Land geht“, sagt Konrad Rohde der Theaterpädagoge des Projekts, der am Montag zum Start des Kulturabenteuers aber mangels Neugieriger noch ein wenig Däumchen drehen musste. „Aber das kommt noch“, ist sich Rohde sicher. „Bei der letzten Aktion in Zeven haben die Jugendlichen geweint, als wir nach drei Tagen wieder gefahren sind.“

Denn Rohde ist nicht allein mit seinem Zirkuswagen, der von einem Trecker gezogen wird und als Kiosk fungiert, an die Vissel gereist, sondern eine Reihe von Fachleuten aus Bereich Musik, Choreografie und Film sind ebenfalls dabei, genauso wie einige ehrenamtliche Helfer des Bundes Deutscher Pfadfinder (BDP). Denn der veranstaltet dieses eher ungewöhnliche Kulturprojekt, das vom Land Niedersachsen finanziell gefördert wird. Jedes Jahr im Sommer sind Rohde und seine Kollegen in Nordniedersachsen unterwegs. Der BDP bietet allen interessierten Kindern und Jugendlichen „den unterstützenden Rahmen, ihre Ideen und Wünsche in größtmöglicher Eigenständigkeit und Eigenverantwortung umzusetzen“. Mit dem Kultur-Kiosk begeht „WildwuX“ neue Wege, um Jugendliche im ländlichen Raum zu erreichen.

Ohne Vorkenntnisse mitmachen Der „WildwuX-Kultur-Kiosk“ ist am Dienstag und am Mittwoch, 25. und 26. April, jeweils von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Jugendliche ab 14 Jahren können einfach ohne Vorkenntnisse vorbeikommen und mitmachen, kurz oder die gesamte Zeit. Das Ergebnis des Projekts wird der Öffentlichkeit am Mittwoch ab 17 Uhr präsentiert.

Als Pfadfinder stellt man sich immer junge Leute mit Halstuch, blauen Hemden und kurzer Lederhose vor. „Ja, wir sehen ganz anders aus. Wir sind die Pfadfinder ohne Uniform“, sagt Rohde lachend. Mit dem Konzept sollen Kinder und Jugendliche ihre kreative Ader entdecken lernen, um vielleicht selber einmal ihre durch das Projekt gewonnenen Erkenntnisse weiterzugeben. „Unter dem ,Was geht hier ab?‘ ermöglicht ein Team aus Kultur-Profis und Ehrenamtlichen eine Auseinandersetzung der Heranwachsenden mit ihrer Lebensrealität wie eben auch hier in Visselhöveder“, erläutert Rohe die Idee.

Irgendwelche schauspielerischen Vorkenntnisse brauche die Jugendlichen nicht mitzubringen. „Auch kein Drehbuch für einen Film oder eine Idee für ein Theaterstück. Das machen wir alles gemeinsam.“ Herzstück der drei Tage ist halt der alte Zirkuswagen, der als Ausgangspunkt für künstlerische Prozesse und als Präsentationsort für die entstehenden künstlerischen Produkte dient. Eine Ausstellung der Erlebniswelt der Jugendlichen und ein lebendig-flimmernder Aufführungsort ist das Resultat.

Der Kontakt zu „WildwuX“ kam über den Visselhöveder Präventionsrat zustande, und die Mitarbeiter des Jugendzentrums, Iris Weis und Paula Lage, unterstützen nach Kräften. „Was fehlt, sind noch die interessierten Jugendlichen. Aber Dienstag und Mittwoch läuft das Projekt ja ebenfalls noch“, sagt Lange, die über Social Media und auch persönlich in der Oberschule Werbung gemacht hat.