Simbav profitiert von Kulinarik-Reise

Visselhöveder Lions spenden Erlös des bayerischen Abends

+ Die Lions-Mitglieder Kati Lüdemann (v.l.) und Kristian Kettenburg übergeben mit Gastgeberin Stefanie Zager das Geld an Gesine Griephan und Nicole Michael von Simbav. Foto: Kirchfeld

Visselhövede – Kurz vor der Corona-Krise hatte der Visselhöveder Lions Club einen zünftigen bayerischen Abend im Lokal Tante Steffi organisiert und den rund 40 Gästen in Dirndl und Lederhose bayerische und österreichische kulinarische Genüsse inklusive diverser Obstweinbrände serviert. Bereits zum dritten Mal gab es so die kulinarische Rundreise, die wie immer unter dem Motto stand „Mit gutem Essen Gutes tun!“ 500 Euro kamen so zusammen.