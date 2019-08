Neue Ausstellung im „ArtOutlet“ am Wochenende

„Siehste mal!“, heißt die Ausstellung im Visselhöveder Kulturzentrum „ArtOutlet – die Dauer(nd)Ausstellung“ auf dem Gewerbecampus Lehnsheide, die am Samstag und Sonntag, 31. August und 1. September, von 11 bis 18 Uhr geöffnet ist.

Visselhövede - Dann öffnen sich wieder die Türen der Ateliers im Haus vier auf dem ehemaligen Kasernengelände, wo sich seit einigen Jahren verschiedene Künstler niedergelassen haben. „Aber auch einige Gastkünstler sind dabei“, wie Willi Reichert verkündet, der die Idee des Kulturhauses mithilfe des Eigentümers Joachim Behrens von der Firma JBS realisiert hatte.

Neben den bekannten Malern, Bildhauern, Fotografen, Textilgestaltern, Musikern, Autoren, Schmuckdesignern und Papierkünstlern ist auch die Eichenschule Scheeßel mit dem Thema „Welt der Dinge“ mit von der Partie.

„Und auch das Atelier Vielfarb der Lebenshilfe Rotenburg-Verden stellt aus“, verspricht Reichert, der die Räume „sehr, sehr gerne“ für Inklusionsprojekte jedweder Art zur Verfügung stellt. „Das zeigt, wie offen wir für Projekte aller verschiedenen Gruppen sind. Und das ist sehr wichtig und gut.“

Ein offizielles Catering dürften die Gäste aber nicht erwarten. „Was die Künstler in ihren Räumen aber anbieten, wird man sehen“, so Reichert. Die Besucher würden die Kulturleute ja quasi in ihren Wohnzimmern besuchen, und das unterscheide die „ArtOutlet“-Ausstellungen ganz gewaltig von anderen. Man könne den Künstlern aller Facetten bei der Arbeit über die Schultern schauen und vor allem beste Kontakte knüpfen.