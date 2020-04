Sicherheit geht vor

Visselhövede - Von Jens Wieters Und Angela Kirchfeld. „Ich bin ganz zufrieden und hätte eigentlich mit mehr Zurückhaltung der Kunden gerechnet. Aber das ist zum Glück nicht der Fall“, sagt die Unternehmerin Nicole Fedderken-Pries schon nach gut zwei Stunden des Neustarts ihres Visselhöveder Modehauses, das wegen der Corona-Pandemie einen guten Monat ihren Ladentüren nicht öffnen durfte.

Jetzt kann man wieder ungestört zwischen den Ständern und Regalen gucken und sich individuell vom Fachpersonal beraten lassen. „Aber alles unter strengen Vorsichtsmaßnahmen“, sagt Fedderken-Pries, die für ihre Kunden einen bunten Mund-Nasenschutz bereit hält, den ihre Näherinnen in den vergangenen Wochen hergestellt haben.

So liegen die Masken für die Kunden in einem kleinen Körbchen bereit und werden beim Einkauf verrechnet. Auch die Fedderken-Mitarbeiter tragen die Masken, einige zusätzlich ein Voll-Visier, um sich und die Kunden zu schützen. Der Kassenbereich ist ähnlich wie in den Supermärkten mit Spuckschutz-Glas geschützt. „Und wir achten natürlich darauf, dass die Abstandsregeln eingehalten werden“, so Fedderken-Pries.

Das gilt auch für die Beratung. Mitarbeiter dürfen aktuell nicht in die Umkleidekabinen, um eventuell Senioren zu helfen. „Darum bitten wir Angehörige der Kunden, sie zu begleiten.“ Für Kunden aus der Risikogruppe hat Fedderken-Pries einen Extra-Eingang hinterm Haus. „Dort stellen wir die gewünschte Ware vor.“

Und die gibt es zu den regulären Preisen. Denn: „Rabattschlachten machen wir nicht mit. Den Baumarkt, der mal mit dem Slogan ,20 Prozent auf alles‘ geworben hat, den gibt es nicht mehr.“

Fedderken-Kundin Elke Jäger findet es jedenfalls „richtig gut, dass die Geschäfte wieder geöffnet“ haben. „Denn einkaufen in der Heimatstadt ist für alle wichtig“, so Jäger, die während der Corona-Pause die Finger vom Online-Handel gelassen hat.

Dass viele Menschen ähnlich denken, hofft Ulf Timmann, Vorsitzender des Visselhöveder Gewerbevereins: „Es ist schön, wenn sich die Leute erinnern, dass es unsere stationären Geschäfte gibt.“ Timmann liegen allerdings die nach wie vor geschlossenen Cafés und Restaurants schwer im Magen: „Die Kollegen sind zurzeit nicht zu beneiden.“ Während der heutigen Vorstandssitzung werde besprochen, wie den Gastronomen und Hoteliers mit Aktionen geholfen werden könne.

„Es ist fast wie eine Neueröffnung“, freut sich Martina Schwarz, Inhaberin der Modeboutique mit dem in die Zeit passenden Namen Virus, auch mit Blick auf die finanzielle Belastung durch Warenrechnungen. Sie bedient die Kunden mit Handschuhen und Mundschutz. Der wird sogar speziell von der Änderungsschneiderin Gritt Nareike, die nebenan sitzt, gefertigt. „Außerdem dürfen nicht mehr als vier Personen ins Geschäft!“ Für die Kunden steht Desinfektionsmittel überall parat. „Alle Maßnahmen sind bestimmt nicht nötig, aber sicher ist sicher. Die Leute machen prima mit, und wenn sich jeder daran hält, schaffen wir es gemeinsam!“ Denn das Schlimmste, was der Boutiqueinhaberin passieren könnte, wäre eine weitere Schließung. Allerdings: „Die Soforthilfe, die wir gleich am 22. März beantragt haben, ist noch nicht angekommen“, so Schwarz.

Auch die Kunden vom Geschäft Schuh-Mann freuen sich, dass es wieder weitergeht und nehmen das Angebot und die Öffnung dankbar an. „Wir sind natürlich glücklich über jeden Kunden, der nicht online bestellt hat, sondern uns die Treue hält“, sind die Schuhverkäuferinnen Silke von Loh und Birte Winter-Hecht dankbar. „So bleibt das Geld in Visselhövede.“ Einen Spuckschutz im Kassenbereich und Abstandsmarkierungen am Boden fehlen auch dort nicht. Außerdem bedient das Personal die Kunden auf den rund 300 Quadratmeter großen Ladenfläche mit selbst genähten Mund- und Nasenmasken und hält Desinfektionsspray parat.

Etwas lockerer sieht es Gerd Koch vom Haushaltswarengeschäft Karlstedt. „Der Abstand ist bei uns immer durch den breiten Tresen gegeben. Im Laden haben unsere Kunden außerdem genügend Platz!“ Dennoch schützt eine kleine Scheibe am Tresen Kunden und Mitarbeiter. Desinfektionsmittel und Möglichkeiten zum Händewaschen gibt es im Personaltrakt. „Wir können froh und dankbar sein, hier in Norddeutschland zu leben“, betont Gerd Koch mit Blick auf die bisher geringe Zahl an Corona-Infizierten.