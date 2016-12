Show-Tanz mit vielen sportlichen Überraschungen

130 junge Sportlerinnen beim VfL-Tanzabend / Zuschauer sind begeistert

+ Die Gruppe „Only 4 bad Girls“ bei der Arbeit.

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. Mit einer ästhetisch-schönen Aufführung von vier Gruppen und Solotänzerinnen startete am Samstag der Showabend der Abteilung „Dance Kids & Teens“ des VfL Visselhövede.

Heiße Rhythmen, tolle Choreographien, Hip-Hop, Aerobic, Step-Aerobic, Zumba, Kindertanz und Kinderballett wechselten sich gekonnt bei den 22 Vorführungen ab, so dass es ein kurzweiliger Abend für die Zuschauer in der vollbesetzten Turnhalle wurde. Hauptorganisatorin Annika Hamann und ihr Team hatten sich bei den Choreographien wieder selbst übertroffen und boten mit den großen und kleinen Tänzern ein Programm der Superlative. Hervorzuheben sind die disziplinierten Montagstänzer, bei denen jeder Schritt, Geste und Einlage saß. Auf dem Laufsteg kam die Gruppe „Revolution“ nach dem Song „Circus“ daher, um später noch einmal bei der burlesken Choreographie nach „Express“ zu glänzen. Fetzig und cool, in pinkfarbenem Outfit, trat die Gruppe „Only 4 bad Girls“ – mal mit roboterartig Einlagen erst zu „Daddy“, dann zum Song „Trumpets“ aufs Parkett.

+ Bereits der Eröffnungstanz des Showabends zog die vielen Zuschauer in der Sporthalle in seinen Bann. - Fotos. Kirchfeld

Niedlich anzusehen in ihren Prinzessinnenkleidchen war die jüngste Gruppe der Abteilung, dessen Beinamen „Monster AG“ sie gewiss zu unrecht trägt. Die Kinder gaben sich bei ihren Kreistänzen viel Mühe, zumal sie ohne Begleitung auftraten. Ordentlich Stimmung verbreitete die Hip-Hop-Gruppe „The wobble Tooth“. Nach dem Song „My forever“ traten die „Rocking Pigtails“ in quietschigem Outfit auf und eroberten mit ihrer anmutigen Performance gleich beim ersten Song „My forever“ die Herzen der Zuschauer. Viel von sich hören machte bereits die Gruppe „Wild-thing“, die mit wahrlich coolem Dress wieder ihr Können unter Beweis stellte.

Die ganze Halle bebte und tanzte, als alle Gruppen, außer die kleinen Monster, gemeinsam – somit an die 100 Tänzerinnen – auftraten und zu „Sofia“ und „This Girl“ eine einmalige imposante Show lieferten. Besonderen Applaus und Jubelrufe ernteten diesmal die Überraschungsgäste Hamanns Zumbagruppe, die als Omas und Opas verkleidet, die Halle mit ihrem Remix rockte.

Tosender Schlussapplaus beim großen Finale, großes Lob und Dank an die Übungsleiterinnen, die mit viel Engagement jedes Jahr die Gruppen zum Erfolg führen und den Gästen einen schönen Abend und Einstieg in den dritten Advent boten, war der Dank der begeisterten Zuschauer.