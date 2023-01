Serie Wohn(t)räume: Visselhöveder Firma JBS bietet Mitarbeitern günstige Apartments

+ © - Hans-Hinrich Hastedt (l.) und Niklas Kampa vor dem JBS-Mitarbeiterwohnheim. © -

Nur rund hundert Schritte brauchen Mitarbeiter des Visselhöveder Unternehmens JBS gehen, um an ihre Arbeitsplätze zu gelangen. Ein Wohnheim macht es möglich.

Visselhövede – „Ausreden wie ,die Schranke war zu‘ oder ,der Zug war unpünktlich‘ gibt es nicht mehr, denn einen kürzeren Weg, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen, gibt es nicht“, sagt Hans-Hinrich Hastedt schmunzelnd. Der Geschäftsführer des Visselhöveder Unternehmens JBS deutet mit dem Daumen in Richtung Haus 10 der ehemaligen Soldatenunterkünfte auf dem Campus Lehnsheide.

Denn nur einen Steinwurf von den Arbeitsplätzen entfernt leben einige Mitarbeiter des Unternehmens in frisch renovierten Apartments für Singles und auch in großzügigen Wohnungen für die kleine Familie.

Zu ihnen zählt Niklas Kampa, der zurzeit bei JBS ein duales Studium Betriebswirtschaftslehre absolviert und für den es die ersten „eigenen“ vier Wände nach dem Auszug aus dem Elternhaus sind. „Und da kam es mir natürlich sehr gelegen, dass unsere kleine Wohnung, die ich mir mit einem Mitbewohner teile, schon vollständig eingerichtet ist. So brauchte ich nichts anzuschaffen und konnte gleich problemlos einziehen.“

Insgesamt stellt JBS in dem roten Backsteingebäude, das im typischen Blockmodell der Bundeswehr errichtet worden war, vier Wohnungen zwischen 60 und 70 Quadratmetern Fläche und fünf Apartments mit einer Grundfläche zwischen 25 und 30 Quadratmetern den Mitarbeitern zur Verfügung. „Und das für sehr wenig Miete, die wir gleich, ähnlich wie bei einem Firmenwagen, mit ins Gehalt einberechnen“, informiert Hastedt, der „rund 650 Quadratmeter Wohnraum „komplett vermietet hat“.

Neben den Wohnungen gibt es noch zwei Einzelzimmer im Haus, die Praktikanten vorbehalten sind, die über ein Austauschprogramm mit anderen Ländern für einige Wochen oder Monate bei JBS reinschnuppern. „Wenn die sich noch extra ein Zimmer suchen und bezahlen müssten, kämen sie nicht zu uns“, stellt der Geschäftsführer klar.

Überhaupt sei es heutzutage nötig, neue Mitarbeiter oder auch nur Auszubildende mit solchen Angeboten und Leistungen an das Unternehmen zu binden. Da würden ein Firmenhandy oder ein kostenloser Parkplatz schon lange nicht mehr reichen.

Das Mitarbeiterwohnheim hat JBS komplett entkernt, aus den alten Soldatenstuben Wände herausgerissen und neue gezogen, moderne Bäder und Küchenzeilen eingebaut. „Obwohl dort früher Menschen gewohnt haben, war es schon ein bürokratischer Aufwand, die behördlichen Wohngenehmigungen zu bekommen“, erinnert sich Hastedt an den leidigen Papierkram.

Kommt mal die Familie zu Besuch, dann ist viel Platz in der Gemeinschaftsküche, die „natürlich immer wieder hübsch aufgeräumt und gereinigt werden muss“, berichtet Niklas Kampa. Im regelmäßigen Wechsel muss auch jeder Bewohner mal zu Eimer und Feudel greifen, um das Treppenhaus blitzblank zu putzen.

In dem vollunterkellerten Gebäude, in dem JBS natürlich freies W-Lan anbietet, hat auch jeder Mieter einen Raum, wo er seine sieben Sachen unterbringen kann, die nicht mehr in die Wohnung passen. „Und es gibt einen gemeinsamen Raum für Waschmaschinen und Trockner. Das hat mir zu Beginn sehr geholfen, da ich dort Tipps von anderen bekommen habe, was zusammen gewaschen werden darf und was nicht“, erinnert sich Kampa an seinen Einzug vor zwei Jahren.

Gemeinsame Aktivitäten gibt es ohnehin viele in dem Wohnheim. „Da wir alle zwischen 20 und 30 Jahre alt sind, wird auch mal zusammen gefeiert und gegrillt“, erzählt Kampa. Dann würden schnell per Messengerdienst alle Bewohner angeschrieben „und wer Zeit und Lust hat, ist dabei“. Meistens wird auf einer Terrasse zusammengesessen, denn auch dafür hat JBS im Erdgeschoss gesorgt. „So haben wir auch abends immer Leben auf dem Gelände und können uns die Security sparen“, ergänzt Hastedt. Und eines haben alle Wohnungen: Einen Blick in die bewaldete Lehnsheide.

Das Haus 10 soll nicht das einzige bleiben, in dem auf dem früheren, 18 Hektar großen Kasernenareal Menschen leben, auch weitere ehemalige Soldatenunterkünfte sollen in Wohnraum umgewandelt werden. „Mal gucken, wie wir uns mit den Genehmigungsbehörden in den kommenden Monaten einig werden“, sagt Hastedt.