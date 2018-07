Boule-Gruppe des Kneipp-Vereins feiert Geburtstag

Im Visselhöveder Stadtpark an der Bahnhofstraße wird jeden Donnerstag Boule gespielt. Dabei sind oft auch jüngere Spieler, die Spaß am Wettkampf mit den Kugeln gefunden haben.

Visselhövede - Von Angela Kirchfeld. Von wegen Boule ist nur ein Spiel für ältere Herren mit Hut. Längst hat auch die jüngere Generation das Spiel mit der Eisenkugel oder der günstigeren Variante – den bunten Plastikbällen – entdeckt. In Visselhövede wird der Sport seit 20 Jahren betrieben.

Ob am Strand, auf der Wiese oder auf dem original Boule-Feld, ob zu zweit, in der Mannschaft oder mit der Familie, das französische Boule oder „Pétanque“ kann man zu jeder Zeit und in jedem Alter spielen. Man benötigt lediglich ein Satz Boulekugeln, eine kleine „Zielkugel“, genannt Schweinchen, ein Tuch zum Reinigen der Kugeln und ein Maßband zum Abmessen für unklare kleinere Abstände.

Vor 20 Jahren, hat sich auch eine Boulegruppe des Visselhöveder Kneippvereins gegründet und sogar einen eigenen Platz im Stadtpark an der Bahnhofstraße mithilfe des Bauhofes errichtet. Seitdem spielen die 18 Mitglieder, dabei sogar eine Frau aus Rotenburg, jeden Donnerstag – neuerdings ab 18 Uhr – das Spiel mit den glänzenden Kugeln. „Mitmachen kann jeder und jeden Alters. Sogar Menschen mit Behinderung können vom Rollstuhl aus die Kugel werfen“, berichtet Peter Misliwietz, Leiter der Boule-Gruppe.

Eine Mitgliedschaft im Kneipp-Verein ist nicht erforderlich. „Die langjährigen Mitglieder haben ihre eigenen Boulekugeln, aber wir stellen Gästen Kugeln zur Verfügung, sodass jeder mitmachen kann“, betont Misliwietz, der das Spiel in Frankreich kennengelernt hat und auch die Originalkugeln besitzt. Wichtig ist den Teilnehmern der Spaß, die Kommunikation und die Bewegung, die der Sport mit sich bringt.

Wer dem Schweinchen am nächsten kommt, gewinnt

Beim Spiel ziehen die Stärkeren die Schwächeren mit. Jeder Mitspieler erhält drei Kugeln. Zu Beginn wird ausgelost, welche Mannschaft das Schweinchen zuerst wirft. Die Mannschaft, die beginnt, zieht einen Wurfkreis von 35 bis 50 Zentimeter Durchmesser, aus dem das Schweinchen in eine Entfernung von sechs bis zehn Meter geworfen wird.

Ein Spieler der beginnenden Mannschaft wirft nun seine erste Kugel so nahe an das Schweinchen wie möglich. Mannschaft B muss nun versuchen, näher an das Schweinchen zu legen.

Gewonnen hat den Durchgang die Mannschaft, die am Ende eine oder mehrere Kugeln näher gelegt hat, als die Bestplatzierte der Gegenmannschaft. Für jede besser platzierte Kugel bekommt die Mannschaft einen Punkt. Das Spiel ist beendet, sobald eine Mannschaft 13 Punkte erreicht hat.

„Wesentliche Voraussetzungen zum Mitmachen ist auch, dass jeder eine Prise gesunden Humor mitbringt. Es sollte niemand den Platz nach dem Spiel verlassen, der nicht mitgelacht hat, wenn mal die kuriosesten Dinge mit den Kugeln passiert sind“, so Peter Misliwietz. Wer Interesse hat, einmal mitzumachen, kann sich an Inge und Peter Misliwietz unter der Telefonnummer 04262 / 1025 wenden.