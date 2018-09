Sechs Wochen in Drögenbostel

Kinderbuchillustratorin bekommt ein Stipendium, um im Ort neue Ideen zu sammeln

+ Die Initiatoren Jürgen Meyer (l.) u. Thomas J. Hauck (.) haben die erste Drögenbosteler Stipendiatin Julia Dürr begrüßt. - Foto: Kirchfeld

Drögenbostel - Von Angela Kirchfeld. „Jedes Kinder verdient es, vorgelesen zu bekommen. Ich, als frisch gebackener Opa, freue mich schon darauf, meinem Enkel gute Bilderbücher vorlesen zu dürfen!“, mit diesen Worten hieß Projektleiter Jürgen Meyer am Sonnabend im Bremers Gasthaus die Kinderbuchillustratorin Julia Dürr in Drögenbostel willkommen. Die Berlinerin erhielt während eines Festaktes das erste Drögenbosteler Stipendium und wird für sechs Wochen in der kleinen Ortschaft leben und arbeiten, um neue Impulse und Ideen wachsen zu lassen. Aber auch ein Besuch in der Grundschule und in der Bibliothek im Haus der Bildung hat die Illustratorin eingeplant.