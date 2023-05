Sechs Wochen Abenteuer beim Visselhöveder Ferienprogramm

Von: Jens Wieters

Iris Weis und Paula Lange präsentieren an der Calisthenicsanlage vorm Jugendzentrum das neue Visselhöveder Ferienprogramm. © Wieters

So viele Plätze wie noch nie gibt es beim Visselhöveder Kinderferienprogramm: 276 an der Zahl. Dabei gibt es bewährte Programmpunkte, aber auch viel Neues.

Visselhövede – 276 Plätze, so viele wie noch nie, stellen Iris Weis und Paula Lange, die Mitarbeiterinnen des Visselhöveder Jugendzentrums den Kindern und Jugendlichen für das diesjährige Ferienprogramm zu Verfügung. Sechs Wochen lang warten viele Abenteuer, aber auch kreative Angebote, Sport und noch viel mehr auf die jüngeren Visselhöveder ab sechs Jahre und auf die Jugendlichen ab zehn Jahren.

„Wir haben uns natürlich zuerst an die Vereine und andere Institutionen wie Feuerwehr oder den Riepholmer Schulbauernhof gehalten, die bereits seit Jahren unser Programm unterstützen“, berichtet Weis. Aber auch viele neue Dinge sind dabei, „die wir bei der ersten Vereinsmesse in der Stadt abgemacht haben“, so Paula Lange, die damals zum Beispiel gleich die Judo-Abteilung des VfL verpflichtet hatte.

Actionpainting mit dabei

Natürlich sind auch die Landfrauen wieder mit von der Partie und „ackern & rackern“ sowie der Imker Peter Penzhorn. Aber es gibt auch viel Neues, das ein bisschen Kreativität der Teilnehmer erfordert. So gibt es das Interaktiv-Theater „Jonny Hübner greift ein“, das in den Räumen des Jugendzentrums geplant ist. „Dafür haben wir gleich 30 Plätze reserviert. Das wird eine lustige Geschichte“, freut sich Lange schon jetzt. Und so richtig bunt wird es bei den beiden Actionpainting-Terminen. „Dabei wird flüssige Farbe mit verschiedenen Materialien und Methoden auf die Leinwand gebracht. Man kann sie spritzen, klecksen, schleudern oder auf die Leinwand laufen lassen“, verrät Weis, die empfiehlt, Kleidung zu tragen, mit der man nicht unbedingt wieder zur Schule gehen muss.

Mittendrin in den Ferien läuft auch die Sommerküche rund ums Jugendzentrum, das bekanntlich seit einem Jahr seine Türen in der Küche des ehemaligen Hallenbad-Restaurants geöffnet hat. „Die beginnt mit einem gemeinsam Einkauf, der Zubereitung der Mahlzeiten, um dann grillen und chillen zu können. Auch ein zünftiges Picknick unter der großen Weide vorm Haus ist geplant“, berichten die beiden. Und Platz sei rundherum ja eh genug, sodass auch mal der Fußball rollen könne.

Die Kinder und Jugendlichen können sich vom 12. bis 16. Juni jeweils von 15 bis 18 Uhr im Jugendzentrum anmelden. Dort muss dann auch gleich bezahlt werden. Die Programmpunkte kosten zwischen zwei und 16 Euro. Infos gibt es auch im Netz unter visselhoevede.de/kinderferienprogramm, im Jugendzentrum und unter der Rufnummer 0152 / 24648142.