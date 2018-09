Fahrbahnmarkierungen in Schwitschen sorgen für Verwirrung

Die Rechtecke am Schwitscher Haus bleiben.

Schwitschen - Von Jens Wieters. Abbremsen und anhalten? Rechts-vor-Links-Regelung oder doch nicht? Verstoßen Autofahrer regelmäßig gegen die Straßenverkehrsordnung? Auf der Schwitscher Straße Dohrmanns Horst kommt es zurzeit zu einigen Irritationen bei den Verkehrsteilnehmern. Der Grund sind drei weiße Rechtecke, die an verschiedenen Stellen der schnurgeraden Straße auf die Fahrbahn gemalt wurden.

„Ja, es stimmt, die Situation dort ist im Augenblick noch ein wenig undurchsichtig“, bestätigt Brunhilde Arps vom Bauamt der Visselhöveder Stadtverwaltung einige Beschwerden von Schwitscher Bürgern. Fakt ist zunächst einmal, dass auf der Straße Tempo 30 gilt. „Und das ist auch gut so“, sagt Ortsbürgermeisterin Dagmar Kühnast (SPD), die, dem Beispiel der anderen Dörfern folgend, mit der Geschwindigkeitsreduzierung für mehr Sicherheit auf der Straße sorgen will. In solchen Bereichen gilt die Rechts-vor-Links-Regelung, es sei denn, sie wird durch entsprechende Schilder oder Markierungen aufgehoben.

Nun ist die Fahrbahn auf dem Dohrmanns Horst vor der Zufahrt des Schwitscher Hauses mit drei weißen Rechtecken versehen, die quasi als Wartelinien gelten. Allerdings ist die breite Einfahrt zum Schwitscher Haus keine Straße, sondern wird rechtlich als Grundstückseinfahrt gesehen. Von daher müssen die Autofahrer, die vom Schwitscher Haus kommen, denen auf dem Dohrmanns Horst Vorfahrt gewähren – auch wenn die die drei weißen Markierungen vor der Stoßstange haben.

+ Dohrmanns Horst wird stark von Landwirten genutzt.

„Das ist zwar rechtlich eine Grauzone, aber wir haben das mit der Rotenburger Polizei abgesprochen. Weil das Schwitscher Haus regelmäßig sehr stark besucht ist, bleiben die weißen Hinweise auf der Straße, um den Autofahrern zu signalisieren, dass sie dort besonders aufpassen müssen“, informiert Brunhilde Arps, die der Meinung ist, dass es ruhig ein paar Zeichen mehr sein könnten, wenn es der Sicherheit diene.

+ Die Zeichen am Weg nach Hiddingen verschwinden.

Anders sieht die Sachlage allerdings rund hundert Meter weiter aus. Denn vor dem nicht ausgebauten Weg in Richtung Hiddingen, der vor allem von vielen schweren landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt wird, sind die drei Rechtecke „versehentlich auf den Asphalt gekommen“, so Arps. Der Weg ist so breit, dass er zwar aussieht wie eine Straße, aber keine ist. Denn auch der gilt nicht als gleichberechtigt und die Fahrzeuge, die von dort einbiegen wollen, müssen ebenfalls erst den Verkehr auf dem Dohrmanns Horst durchlassen. Diese drei Markierungen werden wohl bald wieder verschwinden, wenn der Bauhof eine weitere Maßnahme erledigt. „Wir bekommen große Zahlen auf die Straße, die eine 30 darstellen. Damit soll den Verkehrsteilnehmern deutlich gemacht werden, ihre Geschwindigkeit entsprechend anzupassen“, betont Bürgermeisterin Kühnast. Sie sieht das Rechteck-Durcheinander sowieso eher gelassen und pflichtet Arps bei: „So werden die Autofahrer doch auf die besondere Situation aufmerksam gemacht.“