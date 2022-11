Bio-Brot aus Riepholmer Roggen

Landwirtin meistert Aufgabe

+ © Privat Die Riepholmer Landwirtin Nadia Bremer (l.) und die Bäckerin Lene Siemer sind stolz auf ihr Produkt. © Privat

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jens Wieters schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Vom Riepholmer Roggenkorn zum Bio-Roggenbrot. Diese schwere Aufgabe haben die Landwirtin Nadia Bremer und die Bremer Bäckerin Lene Siemer gemeistert.

Riepholm – Getreideanbau in der Region betrachten viele Landwirte als wirtschaftlich unrentabel. Dass es aber dennoch, wenn auch viel Mühe, klappen kann, den Weg vom Roggenkorn zum Roggenbrot zu schaffen, beweist jetzt Nadia Bremer aus Riepholm, die im Frühjahr mit der Aussaat von Sonderkulturen auf ihrem Modellacker, um auf den Klimawandel zu reagieren, bundesweit für Aufsehen gesorgt hat.

Denn Landwirtin Bremer und die Bremer Bäckerin Lene Siemer sind sich einig, dass ökologische Lebensmittel mit kurzen Lieferketten, hergestellt aus regionalen Erzeugnissen einen besonderen Wert haben. So hatten die beiden schnell ein gemeinsames Ziel: Das Roggengetreide von Bremers Acker in Riepholm soll in Siemers Backstube zu Roggenbrot verarbeitet werden. Wie schwierig sich eine solche lokale Kooperation gestaltet, hätten die beiden aber nicht gedacht, wie Nadia Bremer berichtet.

Die Umsetzung der Pläne ist eine ziemliche Herausforderung. „In unserer Region Getreide anzubauen, ist aktuell eher unwirtschaftlich. Die Preise für das Getreide sind für die Erzeuger zu gering. Um wirtschaftlich zu arbeiten, muss eine Verwertung des Getreides erfolgen, es muss also verfüttert oder als Saatgut vermehrt werden. Schwankende Ernten durch bereits spürbare Auswirkungen des Klimawandels verschärfen die Situation“, erklärt Bio-Landwirtin. „Die lokale Infrastruktur ist für unser Vorhaben so gut wie nicht vorhanden. Das für den Konsum geeignete Getreide wird von den Landwirten an große Erzeugergemeinschaften und Dienstleister verkauft, die die Ware wiederum weiterverkaufen.“

Als die ersten Körner aus dem Tank des Mähdreschers kamen, war schnell klar: Das Getreide ist zu feucht.

Bremer hatte aber noch mit weiteren Schwierigkeiten zu kämpfen: „Als die ersten Körner aus dem Tank des Mähdreschers kamen, war schnell klar: Das Getreide ist zu feucht.“ Also: Neuer Erntetermin, zusätzliche Trocknung, Umladen von Trocknungsanhänger auf Transportanhänger und ein neuer Liefertermin an einen Aufbereitungsbetrieb. Und auch diese Unternehmen gibt es nicht wie Sand am Meer. „Das eigene Getreide an einen Aufbereitungsbetrieb zu liefern und es gereinigt und in Säcken verpackt zurückzubekommen, war der Flaschenhals der Kooperation“. Fündig wurde Bremer nach langer Suche beim Familienunternehmen von Wolfgang Jost in Belm bei Osnabrück. 26 Tonnen Roggen lieferte sie, die mit Partner Claas Grünhagen den Bioland-Hof in Riepholm betreibt, nach Belm, wo das Getreide die Reinigungsschritte durchlaufen hat. 24 Tonnen wurden anschließend in 25-Kilo-Säcke gepackt. „Das war schon eine nervenaufreibende Phase“, erinnert sich Bremer. Um das Brot „Bremer“ unter dem Bio- oder gar Bioland-Label verkaufen zu können, musste nicht nur der Aufbereiter zertifiziert sein, sondern das von Bremer angemietete Lager in ihre Zertifizierung integriert werden. Die Backstube musste dem Verband beitreten und hierfür eine Neu-Zertifizierung durchführen.

Jetzt sind Nadia Bremer und Lene Siemer aber stolz auf ihren „Bremer“. Es ist ihnen wichtig, über die Herausforderungen in ihrem Alltag und die Besonderheiten ihrer Produkte zu berichten. „Viele wissen gar nicht, dass Roggen im Gegensatz zu Weizen auch regional angebaut werden kann. Hinzu kommen die handwerklichen Herausforderungen an Bäcker, dieses Getreide mit durchaus schwankenden Eigenschaften zu verarbeiten.“