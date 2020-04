Schulstart mit Sprühflasche

Knapp 100 Oberschüler müssen strenge Hygieneregeln einhalten / Masken von den Landfrauen

+ Desinfektion statt Handschlag: Lehrerin Katrin Tipker war am Montag mit der Sprühflasche unterwegs. Fotos: Kirchfeld

Visselhövede – Eine surreale Stimmung lag in der Luft, als die Schüler der Visselhöveder Oberschule nach wochenlanger Corona-Pause und den bereits lange vergangenen Osterferien am Montagmorgen wieder auf dem Schulhof standen – alle vorbildlich auf Abstand. Statt eines freundlichen Händedrucks von Schulleiter Ronny Wieland gab es am Empfang einen Spritzer Desinfektionsmittel in die Hand. Rund 90 Schüler der vier Abschlussklassen des zehnten Jahrgangs sowie sechs Prüflinge des neunten Jahrgangs drücken jetzt wieder die Schulbank. Dabei wurden die Verbände der zehnten Klassen noch einmal geteilt, sodass der Unterricht versetzt stattfindet.