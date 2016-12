Schuldenabbau-Beschluss modifiziert

Finanzausschuss will der Stadt Handlungsspielraum geben

+ Der Beschluss sollte mit eisernem Willen durchgehalten werden.

Visselhövede - Mit viel Brimborium und versprochenem „eisernen Willen“ hatte der Visselhöveder Stadtrat im Juni 2013 einstimmig den sogenannten Schuldenabbau-Beschluss gefasst, um „nachfolgende Generationen nicht in schweres finanzielles Fahrwasser geraten zu lassen“, wie es damals hieß. Dreieinhalb Jahre später wird der Vorsatz, 2043 schuldenfrei zu sein, durch den Finanzausschuss aufgeweicht.

„Eigentlich dürften wir nach dem 31. Dezember des Jahres keine Kredite mehr aufnehmen, aber wir haben keinen Handlungsspielraum“, machte Bürgermeister Ralf Goebel im Ausschuss für Finanzen und Wirtschaftsförderung deutlich. „Der Verzicht auf weitere Kreditaufnahmen ist aus heutiger Sicht nicht sinnvoll, da vor diesem Hintergrund die Handlungsfähigkeit der Stadt und ein verantwortlicher Umgang mit dem städtischen Vermögen nicht gewährleistet wäre.“ Er wäre grob fahrlässig, würde er diese „logische Folge des Haushalts 2017“ nicht mittragen, so Goebel, der das Gremium an den Feuerwehrbedarfsplan erinnerte, dessen Umsetzung sicherlich ein großes Loch in das städtische Portmonee reißen werde.

Olaf Steinitz von der Kämmerei wurde konkreter: „Ließen wir den Schuldenbeschluss so stehen, dürften wir im kommenden Jahr nur rund 470 000 Euro investieren. Dem stehen aber rund 2,6 Millionen Euro an geplanten Investitionen gegenüber. Dafür brauchen wir Handlungsspielraum und müssen auch nicht alles ausgeben. Es ist erst einmal nur eine Größe, die im Haushalt steht.“

Im Wesentlichen geht es neben möglichen Kosten für die Feuerwehren auch um Geld, das für den Anlauf von neuen Gewerbeflächen und Baugebieten ausgegeben werden soll. „Wir planen keine utopischen Projekte, aber der Schuldenabbaubeschluss deckelt die weitere Entwicklung der Stadt“, erklärte der Bürgermeister.

Das kann wiederum Hartmut Wallin von den Grünen, der sich bei der späteren Abstimmung enthielt, nicht nachvollziehen: „Es kann nicht sein, dass wir viel Geld auf dem Konto haben und dennoch Kredite aufnehmen.“ Man müsse nach dem Motto handeln: „Was können wir machen und nicht was wollen wir machen.“

Eckhard Langanke (WiV) findet es richtig, dass sich der Bürgermeister um die Zukunft der Stadt kümmere, „außerdem geht es auch um die Außendarstellung“. Torsten Burmester (SPD) betonte, dass „Gewerbe nicht wartet“ und Willi Bargfrede (CDU) wünscht sich, dass sich „lieber heute als morgen neue Betriebe ansiedeln“.

Aber die Modifizierung des Schuldenabbau-Beschlusses soll kein Freibrief sein, jetzt das Geld mit vollen Händen auszugeben. Der Ausschuss einigte sich unter anderem auf die Regelung, dass Darlehen nur noch für „rentierliche und zukunftsorientierte“ Investitionen aufgenommen werden, bei denen wieder Geld eingenommen wird. Alle Politiker verabredeten, die Regelungen für die kommenden Jahre Anfang 2017 im Detail zu formulieren.

Von Jens Wieters