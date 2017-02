Schützenholz plötzlich begehrt

Visselhövede - Von Jens Wieters. Bei den Gesprächen über die Zukunft der Visselhöveder Schützenhalle beziehungsweise des rund 9 .000 Quadratmeter großen Grundstücks an der Bahnhofstraße mischt nun doch die Stadtverwaltung ein gehöriges Stückchen mit. Denn unter Umständen könnte das Areal Teil einer neuen Bahnsteigkonzeption werden.

Fakt ist, dass die Schützenkompanie die 1000 Quadratmeter große, aber marode Halle samt Grundstück für rund 100. 000 Euro loswerden will.

Denn das Gebäude ist lediglich für Veranstaltungen zugelassen, die aber dort nur durchgeführt werden können, wenn die elektrischen Anlagen, die Fluchtwege und vieles mehr den Vorgaben der Behörden entsprechen. Dafür müssten die Schützen viel Geld investieren. Das wollen sie aber nicht.

Aktuell nutzt ein Großküchenunternehmen aus Dorfmark die Halle als Lagerraum. Erste Verkaufsgespräche liefen bereits, aber ein Geschäft wird wohl nicht zustande kommen, weil das Unternehmen eine Nutzungsänderung auf den Weg bringen müsste. Denn in dem Sondergebiet sind laut Bebauungsplan nur Aktivitäten rund um das Schützenwesen zugelassen. „Eine Änderung ist politisch wohl kaum durchsetzbar“, so Bürgermeister Ralf Goebel, der sowohl die Schützenkompanie als auch die Dorfmarker Firma darüber in Kenntnis gesetzt hat.

Bauland kann nicht erschlossen werden

Bisher hatte die Stadt auch nur ein müdes Achselzucken für die Pläne der Grünröcke übrig. Denn Bauland kann dort wegen der schützenswerten Eichen nicht erschlossen werden.

Aber jetzt kommen die Pläne der Bahn ins Spiel. Denn im Rahmen der Ertüchtigung der Amerikalinie und einer bereits seit Jahren vorliegenden Machbarkeitsstudie sollen die Haltepunkte entlang der Bahnstrecke Langwedel-Uelzen aufgepeppt werden. In Visselhövede soll demnach der Bahnsteig rund 300 Meter in Richtung Innenstadt verlegt werden. „Dann wäre das Schützenholzgelände prima als Parkfläche und Bahnsteigvorplatz geeignet“, hat Goebel nun doch gesteigertes Interesse am Schützendomizil.

Hinter verschlossenen Türen befassen sich auch die Stadträte bereits mit der Thematik. „Zurzeit wird von der Bahn geprüft, ob die technischen Möglichkeiten für eine Verlegung des Bahnsteigs in östliche Richtung gegeben sind“, verrät der Bürgermeister, der zwar auf schnelle Antworten hofft, aber auch weiß, dass bei der Bahn lange Entscheidungswege die Regel sind. „Kollegen aus Langwedel und Rotenburg haben mir gesagt, dass auch schon mal zehn Jahre ins Land gehen können.“

Goebel schwebt sogar der „ganz große Wurf“ in Sachen Bahn in Visselhövede vor: „Für die Ertüchtigung der Amerikalinie muss am Tunnel Süderstraße etwas gemacht werden. Schön wäre, wenn sich dort die Fahrzeuge begegnen könnten. Dann bräuchten wir den Übergang Rosenstraße nicht mehr und einem Bahnsteig im Schützenholz stünde nichts mehr im Wege.“