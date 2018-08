„Schützen trampeln durch unseren Garten“

Visselhövede - Von Jens Wieters. „Es war ein schönes Kreisschützenfest. Sowohl der Kommersabend am Samstag als auch das Antreten und die Proklamation am Sonntag.“ Darin sind sich die Schützen und die Visselhöveder Bürger einig. Aber nicht alle, denn vor allem die Anwohner der Häuser Im Luisenpark sind zurzeit nicht besonders gut auf die Grünröcke zu sprechen. Die haben offenbar einen privaten Garten als Abkürzung auf dem Weg zum Festplatz genutzt.

„Und es waren nicht nur drei oder vier Schützen, sondern große Gruppen von Dutzenden Menschen“, sagt Heide Meyer, die in einer Wohnung im Erdgeschoss der gehobeneren Wohngegend lebt. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag hätten die Mitglieder verschiedener Vereine den Weg durch den Garten des Mehrfamiliengebäudes genutzt, um ein paar Meter Fußmarsch zu sparen. „Dabei mussten sie sogar einen kleinen Hang raufklettern und sich unter eine Art Bake durchzwängen, womit der Nachbar eigentlich die Abkürzung verhindern wollte“, so Meyer kopfschüttelnd.

Der Hang sei gerade neu angepflanzt worden und die Fläche davor sei kein öffentliches Gelände, sondern Privatgrundstück. Jetzt sei dort deutlich ein rund ein Meter breiter Trampelpfad entstanden. „Am Samstag marschierten die Gruppen zu Beginn der Veranstaltung hin zum Festzelt, das auf dem benachbarten Hotelgelände aufgebaut worden war, und mitten in der Nacht auch wieder zurück“, berichtet Meyer. Das Gleiche sei auch am Sonntag geschehen. „Natürlich haben wir uns beschwert, wurden aber von den Schützen auch noch beschimpft. Einige waren sicher auch nicht mehr ganz nüchtern.“

Meyer kann nicht sagen, um welche Schützen oder welche Vereine es sich genau gehandelt hat, „dafür waren es zu viele“. Sie vermutet aber, dass es eher auswärtige Vereine und keine Visselhöveder waren. „Sie haben ihre Autos vorher auf dem Parkplatz bei Rossmann oder Aldi abgestellt. Aber ein bisschen mussten sie sich auch auskennen, sonst hätten sie nicht gewusst, wo es langgeht.“

Heide Meyer und ihre Nachbarn wollen jetzt den Hang auf eigene Kosten bepflanzen. Meyer ist aber in Anbetracht des Benehmens einiger Schützen stinksauer: „Ich frage mich, welche Werte die heutigen Schützen vertreten? Im Mittelalter entstanden, sollten sie die Städte und ihre Bürger vor Unbill schützen. Pflegen sie heute noch die alten Traditionen? Sind sie Vorbild? Sorgen sie für soziale Integration? Sind sie ein wichtiger kultureller Bestandteil der Gemeinde? Bei vielen der Mitglieder zweifele ich nach den Vorkommnissen sehr daran“, so Meyer.

Kreisschützenverbandspräsident Olaf Rautenberg zeigte sich auf Nachfrage unserer Zeitung überrascht vom Verhalten einiger Mitglieder seines Verbands. „Ich muss das alles aber zunächst mit Cord Grünhagen, Vorsitzender des Visselhöveder Schützenbunds, besprechen“, so der Hemslinger am Dienstagmorgen.

Nachmittags hatte er bereits eine Lösung parat. So werde Heide Meyer nicht nur einen dicken Blumenstrauß bekommen, sondern auch einen Gutschein für Neuanpflanzungen. „Außerdem werden wir bei der nächsten Sitzung darüber reden. Denn so etwas geht nicht. Aber der Vorstand hat natürlich nicht alle 1 300 Teilnehmer des Fests im Auge.“