Schützen organisieren elften Biathlon

Jeddingen - Der Wintersport hält am Samstag ab 14 Uhr wieder Einzug in Jeddingen, denn dann veranstaltet der Jeddinger Schützenverein zum elften Mal seinen winterlichen Biathlon auf dem Gelände am Sportplatz. „Noch sind Plätze für Teams frei“, so der Vereinsvorsitzende Jürgen Dunecke. „Und wir benötigen auch noch ein paar Meldungen. Heißt, Vereine, Freundeskreise, Straßenteams, Firmenmannschaften oder andere Gruppen sind aufgerufen, sich an der sportlichen Veranstaltung mit hohem Spaßfaktor zu beteiligen.“ Eine Mannschaft besteht aus drei Teilnehmern, egal ob Männer, Frauen oder gemischte Mannschaften. Einzige Voraussetzung ist das Alter, die Teilnehmer müssen mindestens 14 Jahre alt sein. Die Teams müssen bis morgen unter der Rufnummer 04262 / 3848 bei Dunecke angemeldet sein. „Wer keine Mannschaft hat, kann sich auch als Einzelperson melden, wir werden dann vor Ort die Mannschaft zusammenstellen“, so der Schützenchef. Der hofft nicht nur auf zahlreiche aktive Teilnehmer, sondern auch auf genügend Fans dieser Kultveranstaltung, bei der für Stärkungen in flüssiger und fester Form gesorgt ist.