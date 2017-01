Schützen finden Übergangsquartier

Jeddingen - Der Jeddinger Schützenverein mit seinen 222 Mitgliedern macht immer aus der Not eine Tugend und weiß sich zu helfen – innovativ, erfinderisch und mit viel Erfindergeist. So musste der Verein Ende Oktober nach vielen Jahrzehnten auf Anordnung des aktuellen Eigentümers von „Leefers Gasthof“ den Luftgewehrschießstand räumen. Aber schnell fand sich eine Lösung des Problems. „Unser sportliches Schießen stand vor dem Aus. Aber wir bekamen die Zusage, dass wir den alten Schießstand des Jeddinger Hofes wieder aktivieren können, und so zogen wir mit unseren Habseligkeiten in den Keller, um das Übungsschießen weiterführen zu können“, dankte Jürgen Dunecke, Vorsitzender des Vereins, bei der Jahreshauptversammlung vor allem der Familie Vollmer für die Unterstützung.

Der Schützenchef ließ das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren und erwähnte die vielen erfolgreichen Veranstaltungen wie unter anderem den Biathlon-Wettbewerb, das Schützenfest um Schützenkönig Jan-Friedrich Carstens, das Erntefest mit dem Erntekönig Daniel Dräger, das Herbstpokalschießen der Damen in Jeddingen sowie das Schlachtefest mit der 26. Hitparade.

Aber auch von der Teilnahme an vielen Veranstaltungen wie unter anderem am Bundesschützenfest in Wittorf und am Kreisschützenfest im August in Ahausen sowie der Ausrichtung der Herbstwanderung des Schützenbundes Visselhövede berichtete der Schützenchef. Auch für das Catering bei der Herbstrallye der MSG Visselhövede war der Schützenverein zuständig.

Jürgen Dunecke lobte auch die sportlichen Leistungen seiner Mitstreiter wie unter anderem beim Kreisschützenfest, bei dem Hiltraud Bode den Titel der Kreisalterskönigin nach Jeddingen holte. Henning Vollmer errang den zweiten Platz beim Bundeskönigsschießen im Juni. „Beim Kreisschützentag in Hellwege wurde Schützenbruder Gerd Bode für seine Verdienste um das Deutsche Schützenwesen mit der silbernen Verdienstnadel ausgezeichnet“, berichtete Dunecke. Bei den Wahlen wurden Beate Homann als Schriftführerin, Siegrid Dunecke als zweite Kassiererin, Martina Baden als zweite Jugendleiterin und Thomas Gerken als zweiter Fahnenträger in ihren Ämtern bestätigt. Die Kasse prüft Henning Benien.

Einen kleine Kröte müssen die Jeddinger Grünröcke auch schlucken, denn die Sanierung und der Anbau des Sport- und Schützenhauses wird auf 2018 verschoben. Der Biathlonwettbewerb findet in diesem Jahr am Sonnabend, 4. März, statt. Das Schützenfest feiern die Jeddinger am 1. und 2. Juli, das Erntefest am 9. September. Die diesjährige Herbstwanderung des Schützenbundes Visselhövede findet am 14. Oktober statt und wird von den Nindorfern ausgerichtet. Bundespokalschießen der Damen ist am 29. Oktober in Kettenburg. Das Schlachtefest mit Playback-Hitparade ist auf Sonnabend, 25. November, terminiert.

aki