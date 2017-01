Schüsse vor Grundschule: Polizei findet das Fluchtmotorrad

Das Fluchtfahrzeug wurde in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Bad Fallingbostel am Deiler Weg/Bundesstraße 209 aufgefunden. Hinweise an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/9470.

Visselhövede/Bad Fallingbostel - Nach der Schießerei am Montagvormittag vor der örtlichen Grundschule in Visselhövede haben Polizeibeamte aus dem Heidekreis das vemeintliche Fluchtmotorrad gefunden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Das Fluchtfahrzeug wurde in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Bad Fallingbostel am Deiler Weg/Bundesstraße 209 aufgefunden. Die Täter hatten die auffällige Kawasaki vom Deiler Weg über einen Trampelpfad in ein Gebüsch zwischen dem McDonalds-Restaurant und dem Außenbereich des toom Baumarktes geschoben und dort versteckt, heißt es von Seiten der Polizei. Über welche Wege die Unbekannten von Visselhövede nach Bad Fallingbostel gekommen sind, ist noch unklar.

Da zu dieser kalten Jahreszeit kaum Motorradfahrer auf den Straßen unterwegs sind und die Täter mit auffälliger, roter Oberbekleidung bekleidet waren, halten es die Ermittler der Mordkommission für sehr wahrscheinlich, dass Zeugen sie beobachtet haben könnten.

Die Polizei geht laut ihrer Mitteilung von einem versuchten Mordanschlag auf den 46-jährigen Mann aus. Der Zustand des Mannes galt am Abend noch als kritisch.

Zu möglichen Hintergründen des Vorfalls äußert sich die Polizei nicht näher. Aber es verdichten sich Hinweise, die auf ein Rachemotiv schließen lassen: Demnach ist das Opfer albanischer Abstammung und hat in seiner alten Heimat als Türsteher einer Diskothek gearbeitet. Bei dieser Tätigkeit soll er tödliche Schüsse auf einen Jugendlichen abgegeben haben, für die er ein Jahr im Gefängnis gesessen hat, ist aus Bekanntenkreisen zu vernehmen. Anschließend sei er mit seiner Familie aus Albanien geflüchtet, kam in Visselhövede unter. Möglicherweise seien die Schüsse jetzt eine Vergeltungstat, heißt es in der kleinen Stadt am Rande der Heide. Die Rotenburger Polizei bestätigt diese Motivlage nicht offiziell – lässt aber auch wissen, dass sie entsprechende Berichte nicht dementieren wird.