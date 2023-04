„Schrott für Gott“ in Visselhövede, Brockel und Kirchwalsede

Von: Jens Wieters

Jörg Pahling, Tina Gräf (Mitte) und Karin Stöckmann sammeln in Visselhövede Metall, zwei weitere Teams der Kirchenregion in Kirchwalsede und Brockel. © Wieters

Die Kirchenregion Brockel, Kirchwalsede, Visselhövede sammelt Altmetall. Bei „Schrott für Gott“ soll Geld für die Hilfe der Arbeit des Diakons zusammenkommen.

Visselhövede – Rund 2 000 Euro hat die Metallsammelaktion der Kirchregion Brockel, Kirchwalsede, Visselhövede im vergangenen Jahr eingebracht – und das soll sich am Samstag, 13. Mai, von 9 bis 16 Uhr an den drei Standorten mindestens wiederholen. Geld, das beim Förderverein dringend gebraucht wird, um Diakon Jörg Pahling zu entlasten, der immer noch die vielfältigen Aufgaben vor allem in der Jugendarbeit alleine wuppen muss.

Noch vor wenigen Jahren gab es zweieinhalb Stellen. „Darum brauchen wir jeden Euro, damit wir eine weitere Kraft für ein paar Stunden einstellen können“, sagt Karin Stöckmann vom Visselhöveder Kirchenvorstand. Denn der Landeskirche fehlt es schlicht am nötigen Kleingeld.

Goldmünzen und Omas Tafelsilber nehmen wir natürlich auch.

Und darum wird der Förderkreis der Kirchenregion jetzt erneut aktiv: Unter dem Motto „Schrott für Gott“ wird wieder Altmetall gesammelt. „Möglichst viel Edelmetall wie Kupfer oder Bronze. Aber auch Goldmünzen oder Omas Tafelsilber sind natürlich gerne gesehen“, sagt Jörg Pahling schmunzelnd.

Aber es werde wohl auf das hinauslaufen, was auf den Dachböden, in Kellern oder in Gartenhäusern vor sich hin rostet. „All das nehmen wir an unseren Containern an, die an allen drei Standorten stehen“, so Tina Gräf. „Das kann ebenso ein altes Gartentor sein wie Heizkörper, Töpfe und Pfannen, Autofelgen, Drähte, Schrauben. Nägel oder auch Dachrinnen.“ Im vergangenen Jahr war sogar eine Badewanne dabei.

Alles, was einen Stecker hat, nehmen die „helfenden Hände“, wie sich die Teams in den drei Gemeinden nennen, allerdings nicht an. Dazu zählen auch Elektrogeräte, die zwar im Innern Metall haben, aber außen rum auch jede Menge Kunststoff. „Fahrräder hingegen nehmen wir gerne, allerdings sollten die ohne Reifen angeliefert werden“, betont Gräf. Ohnehin sei es schön, wenn die Metalle schon ein wenig vorsortiert angeliefert würden.

An der Vissel wird zudem noch ein besonderer Service angeboten: „Wir bieten an, Altmetall auch abzuholen“, so Gräf. Das sei für die Leute gedacht, die keine Möglichkeit haben, ihr Gegenstände selbst zur Sammelstelle zu bringen. Eine kleine Einschränkung gibt es aber doch: „Wir holen nur Metallteile ab, die von einer Person getragen werden können.“ Wer daran Interesse hat, kann sich unter der Handynummer 0178 / 6799623 mit Tina Gräf in Verbindung setzen.

Drei Annahmestellen am 13. Mai von 9 bis 16 Uhr

Während in Brockel und Kirchwalsede die Mitglieder des Fördervereins auf dem Parkplatz an der Kirche (Brockel) und gegenüber vom Kaufmann Lienhoop (Kirchwalsede) auf die Metallteile warten, steht der Container in Visselhövede auf dem Parkplatz des Gemeindehauses an der Großen Straße, wo es auch eine Stärkung gibt. Die Teams gehen davon aus, dass sie die Container wieder voll bekommen. „Denn im vergangenen Jahr haben uns viele Leute gesagt, dass sie es nicht geschafft hätten, alles an einem Tag anzuliefern. Darum veranstalten wir die Sammlung erneut“, berichtet Stöckmann. Und etwas Geld sei zusätzlich durch den Verkauf so manchen Artikels in die Kasse geflossen. „Jemand hat eine alte Blechmilchkanne gebracht, ein anderer wollte sie zu Deko-Zwecken haben. Auch das ist möglich.“

Das Metall werde nach der Sammlung an den zertifizierten Entsorger übergeben, der am meisten Geld bietet, damit Jörg Pahling irgendwann die Arbeit eines Diakons nicht weiter ganz alleine verrichten muss.