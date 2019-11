Schritt halten

Digitalbonus: Rund 9 000 Euro für Visselhöveder Modehaus

+ Landtagsabgeordneter Eike Holsten (v.l.), Modehaus-Geschäftsinhaberin Nicole Fedderken-Pries und Staatssekretär Stefan Muhle mit dem Förderbescheid des Wirtschaftsministeriums. Foto: Leeske

Visselhövede - Von Henning Leeske. „Herz und Motor unserer wirtschaftlichen Entwicklung“ – so hat Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) einmal Mittelstand und Handwerk bezeichnet. Damit das Herz störungsfrei schlägt und der Motor nicht stottert, hat das Landeskabinett im Sommer das „Handlungskonzept Mittelstand und Handwerk“ auf den Weg gebracht. Was etwas sperrig klingt, ist mit konkreten Inhalten hinterlegt, um den wirtschaftlichen Aufschwung in diesem Sektor zu beflügeln. So stehen in den Jahren 2019 bis 2021 jährlich fünf Millionen Euro zur Verfügung, um über den Digitalbonus Niedersachsen etwa Investitionen in dringend benötigte Hard- und Softwareausstattungen sowie in den Ausbau der IT-Sicherheit zu fördern. Pro Betrieb kann eine Anschubfinanzierung in Höhe von 10 000 Euro ausgezahlt werden. Rund 9 000 Euro sind jetzt auch nach Visselhövede gegangen – und zwar an das Modegeschäft Fedderken. Anlässlich der Herbstgespräche des örtlichen Landtagsabgeordneten Eike Holsten (CDU) stattete Staatssekretär Stefan Muhle (CDU) höchstpersönlich Inhaberin Nicole Fedderken-Pries einen Besuch ab, um den Förderbescheid zu überreichen.