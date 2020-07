Schneller, einfacher, lebendiger

Neuer Internetauftritt der Stadt Visselhövede ist kurz vor dem Start

+ © Wieters Jonas Hermonies bei der Arbeit. © Wieters

von Jens Wieters schließen

Visselhövede – Den neuen Hund mit einem Klick bei der Stadtverwaltung für die Steuer registrieren lassen, die Nummer des Gartenwasserzählers durchgeben oder sich ruckzuck zur Ausleihe von spannender Lektüre in der Stadtbücherei anmelden: All das muss bis Ende 2021 in den Rathäusern der niedersächsischen Kommunen online möglich sein. Dazu braucht es aber auch einen einfach und effektiv funktionierenden digitalen Auftritt der Verwaltungen beziehungsweise eine intuitiv zu bedienende Website. Und die geht in wenigen Wochen in Visselhövede an den Start. Denn Jonas Hermonies vom Bürgerbüro im Rathaus ist zurzeit dabei, die neue Internetpräsenz der Stadt mit Inhalten zu füllen.