Dem Schmunzeln folgt ein Nachdenken

Visselhövede - Der Titel Frauen II rührt nicht von der zweiten Ausstellung der Visselhöveder Turmwächterin Tomke Heeren her, sondern ist vielmehr die zweite Station der Wanderausstellung Kieler Künstlerinnen.

„Jeder sollte sich seine eigenen Gedanken zu den Bildern und Werken machen und Eindrücke sammeln“, forderte Heeren die Besucher bei der Ausstellungseröffnung am Sonntag am Wasserturm auf. Bürgermeister Ralf Goebel freute sich, dass bereits die erste Ausstellung von Svenja Wetzenstein eine so große Strahlkraft entwickelte, die weitere Künstler nach sich zog. „Wir haben hier mit dem Wasserturm ein Kleinod und hoffen, dass wir durch die Kunst Menschen Anregungen für andere Denkweisen mit auf dem Weg geben können, die so ihren Horizont Stück für Stück in jeder Etage erweitern werden.“

Die Ausstellung macht bis zum 2. Juli Station auf den fünf Ebenen des Wasserturms. Svenja Wetzenstein, eine der Künstlerinnen, begeisterte schon mit ihren Werken „hochgelevelt“.

Nun sind auch Bilder, Collagen, Grafiken und Werke von Renate Basten, Ruth Bleakley-Thissen, Ute Boeters, Astrid Claus, Antonia Lindenberg, Monika-Maria Dotzer, Tanja Hehmann, Bruni Jürss, Karin Mordiek, Titia Ohlhaver, Evelyn Steinmetz und Siobhan Tarr zu sehen, die sozial relevante und persönliche Themen zum „Frau sein“ darstellen.

So ruft unter anderem eine Halskette aus Putzstahlwolle mit dem Titel „Belohnung nach dem Putzen“ dem Betrachter ein Schmunzeln ins Gesicht, macht im zweiten Moment aber auch nachdenklich. Genau wie das Kleid aus Wäscheklammern, ist auch das Foto mit den Brüsten in Kaleidoskopform leicht provozierend.

Der Wasserturm an der Bahnhofstraße ist samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. - aki