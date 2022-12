Schluss mit lustig: Ende der Visselhöveder Brunnenkunst

Von: Jens Wieters

Ein kleines Wasserrad beim Tag der alternativen Energien auf dem Visselhöveder Marktplatz. © Wieters/Ujen/Privat

Was zunächst kreativen Köpfen entsprungen war, hat später auch die Politik begeistert. Jetzt ist Schluss: Die Visselhöveder Künstler packen ihre Sachen.

Visselhövede – In den vergangenen Monaten ist es ruhig geworden um die sogenannte Brunnenkunst auf der Granitsäule des Visselhöveder Marktplatzbrunnens. Und noch schlimmer: Nur noch am Silvestertag können sich Interessierte ein Bild davon machen, was in den vergangenen Jahren alles auf dem Brunnen installiert oder einfach auch nur drauf gestellt worden war, um mit einem Augenzwinkern auf aktuelle lokale Themen oder überregionale Ereignisse aufmerksam zu machen.

„Am Brunnen hat sich nun etwas entwickelt, das jetzt nicht mehr die oft spontanen Züge trägt und gesellschaftlich-soziale Aspekte bis hin zu Satire und Humor lebendig gehalten hat“, teilen die Brunnenkünstler mit, die 16 Jahre lang überwiegend anonym den Brunnenkopf gestaltet haben und zum Jahreswechsel auch die Facebook-Seite „Visselhöveder Marktplatzbrunnen“ abschalten. „Wer möchte, kann die paar Stunden noch nutzen, um sich die Bilder und Geschichten herunterzuladen“, sagt der Schwitscher Willi Reichert.

„Wir gehören zusammen“: Die Verzahnung der Dörfer mit der Stadt wurde demonstriert. © -

Von vielen bereits vermutet, gibt er sich jetzt ganz offiziell als einer von mehreren Brunnenkünstlern zu erkennen. Die hatten oft für ein Schmunzeln, manchmal für ein Kopfschütteln und gelegentlich auch für bundesweites Aufsehen gesorgt. So, als vor einem öffentlichen Gelöbnis von Soldaten auf dem Marktplatz das berühmte Peace-Zeichen auf dem Brunnen stand, das unmittelbar vor dem Appell aber plötzlich verschwunden war.

Auch während der Corona-Pandemie wurd der Brunnen für Satire genutzt. © -

2004 war der Marktplatz komplett umgestaltet worden. Neben Granitpflaster gab es von da an auch einen Brunnen. Sein Kopf sollte eigentlich mit einer Skulptur verziert werden. Der damalige Rat hatte sogar einen Wettbewerb initiiert und zahlreiche Entwürfe waren im Rathaus gelandet. Doch zu einer Entscheidung kam es nie. Denn Unbekannte hatten schon für Tatsachen gesorgt und den Brunnen mit Gegenständen oder künstlerischen Installationen geschmückt. Mal mit symbolischer Bedeutung, mal nur so zum Spaß wie zum Beispiel mit einer Glühbirne für die Erleuchtung, einem Glas Nudeln, das das italienische Flair des Platzes unterstreichen sollte, oder einer Art Telefonzelle für die fehlende Kommunikation. Auf jeden Fall haben viele Einwohner immer eine Extrarunde auf dem Marktplatz gedreht, um zu sehen, was es Neues auf dem Brunnen gibt.

Als die damalige Bürgermeisterin heftig in der Kritik stand, gab es Unterstützung. © -

Eine anarchistische Idee, die schließlich aber auch den Politikern gefallen hat. Selbst die CDU-Fraktion kam 2007 zu dem Schluss, dass „wir bereits sehr viel Spaß und Freude an den wechselnden Motiven gefunden haben“. Der damalige CDU-Sprecher Dieter Carstens: „Die Christdemokraten sind gar nicht mehr so interessiert daran, eine feste Figur oder etwas Ähnliches auf dem Brunnen zu installieren.“ Die oft nächtlich an den Tag gelegte Initiative einiger interessierter Bürger komme in der Stadt bestens an.

Aber damit ist nun Schluss. „Der Platz rund um den Brunnen wird jetzt immer mehr für Veranstaltungen nach dem Terminplaner genutzt und wird sich sicherlich irgendwann von Kulturkritikern als Neo-Biedermeier oder die Angst vor dem freien Raum und freiem Denken benannt“, so Reichert.