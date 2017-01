46-jähriges Opfer der Schießerei in Visselhövede ist tot

Die Ermittler der Spurensicherung finden am Tatort vor der Grundschule in Visselhövede insgesamt zwölf Patronenhülsen.

Visselhövede - Von Guido Menker. Der 46-jährige Mann, den zwei bislang unbekannte Täter am Montagvormittag vor der Grundschule in Visselhövede niedergeschossen haben, ist tot. Das hat Staatsanwalt Lutz Gaebel am frühen Freitagnachmittag gegenüber der Rotenburger Kreiszeitung mitgeteilt. „Auf die Ermittlungen hat das keinen Einfluss, aber nun hat das Kind einen anderen Namen: Jetzt handelt es sich um eine Mordermittlung“, sagte Gaebel.

Die rund 20-köpfige Mordkommission, die noch am Montag eingerichtet worden ist, habe in den vergangenen Tagen zwar weitere Hinweise erreicht, „aber wir haben noch keine heiße Spur“, erklärte Gaebel zum Stand der Ermittlungen, die weiterhin in alle Richtungen liefen. Eine besondere Rolle komme dabei dem Motorrad zu. Mit dem waren die beiden Täter am Montag um kurz vor 11 Uhr aus Richtung Schwitschen kommend in die Stadt Visselhövede gefahren, wo ihnen direkt vor der Kastanienschule auf dem Gehweg ihr 46-jähriges Opfer entgegenkam. Einer der beiden Männer auf dem Motorrad hat mehrere Schüsse abgegeben, drei davon trafen den gebürtigen Albaner, einer davon im Kopf, einer im Hals-/Nackenbereich und ein dritter im Bein. „Wir haben vor Ort zwölf Hülsen gefunden – es ist also davon auszugehen, dass auch zwölf Schüsse abgegeben worden sind“, so Gaebel. Bislang war von fünf Schüssen die Rede. Einer davon schlug in einem Fenster der Schule ein. Dort gab es aber keine Verletzten.

+ An dieser Stelle ist das 46-jährige Opfer von mindestens drei Kugeln getroffen worden und anschließend zusammengebrochen. © Menker

Kurz nach dem Mordanschlag kam die 21-jährige Tochter dazu – und erlitt einen schweren Schock. Sie und ihr Vater kamen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Die Polizei riegelte den Bereich der Großen Straße vor der Schule komplett ab und startete die Spurensuche. Am Abend tauchte in der Nähe von Bad Fallingbostel das Motorrad der Täter auf, das am Samstag in Hannover verkauft worden war und nach Erkenntnissen der Polizei auch schon am Sonntag in Visselhövede gesehen worden ist. Im Zuge der ersten Fahndung hat die Polizei auch einen Hubschrauber eingesetzt – die Täter sind den Beamten bislang allerdings noch nicht ins Netz gegangen.

Noch am Montag waren erste Ansätze für ein mögliches Tatmotiv auftaucht: Rache. Demnach habe das Opfer in seiner alten Heimat als Türsteher einer Diskothek gearbeitet. Bei dieser Tätigkeit soll er tödliche Schüsse auf einen Jugendlichen abgegeben haben, für die er ein Jahr im Gefängnis gesessen habe, war aus Bekanntenkreisen zu vernehmen. Anschließend sei er mit seiner Familie aus Albanien geflüchtet und in Visselhövede untergekommen. Möglicherweise seien die Schüsse vom Montag eine Vergeltungstat, heißt es. „Wir versuchen natürlich, alle Hintergründe aufzuhellen, weil das auch zu einem möglichen Motiv führen kann. Derzeit kommentieren wir aber keine Spekulationen. Dabei berufe ich mich auf die ermittlungstaktischen Gründe, aufgrund derer wir derzeit nichts mitteilen werden“, sagt dazu die Mordkommission im Laufe dieser Woche.

