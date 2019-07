Visselhövede - Von Ann-christin Beims. Fotografie, Malerei, Mosaik- und Textilkunst, Schmuck, Skulpturen und Installationen: Das Visselhöveder „ArtOutlet“ im Haus Nummer vier im Gewerbe-Campus Lehnsheide (ehemalige Kaserne) hat eine Vielfalt, die manchmal sogar noch Willi Reichert überrascht: „Es ist in einer Art und Weise gewachsen, die man nicht planen konnte“, erzählt er im Gespräch mit der Kreiszeitung. Reichert, seinerseits Künstler, organisiert derzeit die fünfte Ausstellung, bei der erstmals alle Künstler dabei sein werden. Und nicht nur die: Auch von außerhalb kommen Kreativköpfe dazu, die das Ambiente nutzen, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren. Am Wochenende 31. August und 1. September ist das Haus Nummer vier jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

„Alle, die das Haus nutzen, können sich daran beteiligen“, sagt Reichert. Unter dem Motto „Siehste mal“ steht das fünfte Wochenende, das eine „Einladung zum Schauen, Staunen und Wundern“ sein soll, erklärt er. „Die Mischung hier ist so spannend, weil sie keinen roten Faden hat – wenn Kunst es schafft, dass man staunt und sich wundert, dann ist es richtig.“ Man müsse sonst weit fahren, um eine solche Mischung an einem Ort versammelt zu sehen. „Das Harmonische und Wohltuende ist oft langweilig, es hinterlässt keine Spuren. Aber was man hier erlebt, das hinterlässt welche“, ist sich der Künstler sicher. Seine Idee erfreut sich offenbar großer Beliebtheit, denn außer den zwei pro Jahr von ihm organisierten Terminen sprechen sich einige Künstler mittlerweile auch untereinander ab und öffnen ihre Arbeitsräume am Wochenende für Besucher.

Reichert selber wird an diesem Tag die Sammlung Weyhausen präsentieren – Kunst, die seine Freundin gesammelt hat. Was das genau ist, „wird eine Überraschung“, gibt sich Reichert geheimnisvoll. Außerdem sind örtliche Künstler wie unter anderem Lin Da mit Arbeiten aus Pappmaché, Maler Jobst Deventer und Soraya Heuer mit ihrer offenen Malwerkstatt vertreten. Von außerhalb kommt Porträtzeichnerin Christiane Eichler, die auch das ein oder andere Bild der Besucher anfertigen wird. Außerdem ist das Fach Kunst der Eichenschule Scheeßel an diesem Wochenende mit von der Partie: Die Schüler präsentieren Werkstattarbeiten unter dem Motto „Welt der Dinge“. Auch das Atelier Vielfarb der Lebenshilfe Rotenburg-Verden hat sein Kommen angekündigt.

Räume stehen für die dazustoßenden Künstler zur Verfügung, denn derzeit stehen noch acht davon mit je etwa 14 Quadratmetern in dem Gebäude leer. Drei davon sollen für ein Jahr durch ein Crowdfunding gefüllt beziehungsweise im Fall der Künstlerin Lin Da erhalten bleiben. Ihre Arbeit wird derzeit durch Sponsoring unterstützt. Mit der Aktion möchte das „ArtOutlet“ ihr ermöglichen, für ein weiteres Jahr ihr Atelier auf dem Gelände zu nutzen.

Doch das Crowdfunding „Platz da“ auf der Plattform von Startnext läuft nur schleppend an: In den ersten drei Wochen kamen 310 Euro zusammen, 800 Euro werden allerdings benötigt, um das erste „Fundingziel“ – die Unterstützung für Lin Da – zu erreichen. Das zweite Ziel wären 2 600 Euro. Damit könnten zwei weitere Räume Künstlern, Kunstschaffenden oder Menschen mit weiteren kreativen Ideen ein Jahr lang kostenlos zur Nutzung überlassen werden. „Jeder kann dabei vom kreativen Know-how im Haus profitieren und es bietet die Möglichkeit, sich auszuprobieren“, erklärt Reichert die Idee hinter dem Aufruf.

Es ist zudem eine Möglichkeit, auch die letzten Räume im Gebäude nach und nach zu vermieten. „Wir haben eine Musikschule, Künstler, Bands wie Shotgun, die hier ihren Probenraum haben, das Bildungswerk der niedersächsischen Wirtschaft sitzt hier – es ist eine ganz verquere Mischung“, sagt der „Art-Outlet“-Macher. „Wenn morgen ein Messerwerfer kommt, sage ich, wenn er einen Verbandskasten hat, kann er kommen“, meint Reichert und lacht. Doch genau das scheint zu funktionieren: „Das Konzept ist für den Ort richtig, wir haben kaum Fluktuation, bis auf ein, zwei Ausnahmen sind alle noch dabei.“

Einer der Räume, die Reichert für die Aktion im Blick hat, sei ein besonderer – er vereine ein Stück Stadtgeschichte in sich. Dort finden sich Wandmalereien aus Bundeswehrzeiten, die der Kunstliebhaber möglichst erhalten möchte. „Wenn ich den Raum so vermiete, könnte der Mieter das übermalen.“ Er hofft, jemanden zu finden, der das Projekt fortsetzen möchte. „Es könnte ein Ansporn sein, zusammenzutragen, was die Bundeswehr für eine Bedeutung in Visselhövede hatte.“ Auch als Schulprojekt sei dies denkbar. Die Schüler könnten ehemalige Soldaten interviewen und eine Ausstellung vorbereiten, meint Reichert. Und er zieht nach den ersten beiden Jahren ein zufriedenes Fazit: „Es gab Momente, in denen ich mich gefragt habe, ob das voll wird – aber es läuft.“