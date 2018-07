Schatten- und Sonnenseite

Hitze verkürzt Heidelbeerernte / Obstbauern aus Hassel müssen stärker bewässern

+ Julia Schlotfeldt betreibt mit ihrem Mann seit mehr als 30 Jahren den Landwirtschaftsbetrieb in Hassel. Die Heidelbeer-Plantage lockt viele Pflücker an, Mitte August ist die Saison schon vorbei. J Fotos: Ujen

Hassel - Von Joris Ujen. Wenn Julia Schlotfeldt durch ihre Heidelbeerplantage in Hassel wandert, pflückt sie in einer enormen Geschwindigkeit die großen blauen Früchte von den Ästen. Der Laie benötigt da schon wesentlich mehr Zeit. Er muss die etwas größeren Beeren erst mal entdecken, viele davon sind bereits in den Körben der Selbstpflücker gelandet. Denn durch die hohen Temperaturen ist die Heidelbeerernte schon weit vorangeschritten. Einen Vorteil bringt aber das Wetter: Durch die starke Sonneneinstrahlung ist das blaue Obst noch geschmacksintensiver als üblich. Allerdings ist dafür auch eine kostenintensive Bewässerung notwendig.